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亂炒5清潔隊員工　嘉義大林鎮長被疑濫權任用親信

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣大林鎮代張伊芊日前接到民眾申訴，指自己任職大林鎮公所期間無重大過失下卻丟了工作，質疑鎮長簡志偉用人標準，並於定期會總質詢，直指簡一邊資遣臨時人員，一邊聘用自己親戚，對鎮長簡志偉用人提出質疑。張直言，簡以清潔隊人力不足為理由，情願犯下偽造公文書的罪行、也要跟縣府討到清潔隊正式人員員額增加；卻又大量的資遣清潔隊臨時人員。被資遣的 11 人裡面，其中在清潔隊工作的就佔了 5 位，這種操作實在無法理解。

▲▼ 大林鎮代表會鎮代質疑鎮長用人權力 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲大林鎮代表會鎮代張伊芊定期會質疑鎮長用人標準 。（圖／記者翁伊森翻攝）

張伊芊表示，簡上任 3 年多，共資遣高達 11位臨時人員， 而被資遣的理由只有兩種，一是勞工對所擔任之工作「不能勝任」、二是業務性質改變有「減少勞工」之必要，又無適當工作可以提供安置。

張伊芊指出，鎮長說人力不足資遣部分人員，然後重新聘任一批新進人員卻是自己親戚群，清潔隊員向她爆料鎮長還任用親戚佔清潔隊臨時人員缺，人卻不在清潔隊辦業務，除嚴重打擊清潔隊士氣，觀感更是不佳。

某位資遣民眾說，在公所工作十幾年，歷經三任鎮長，工作一向認真職守，無緣無故接到被資遣訊息，心情盪到谷底，說不缺人卻一直補自己的親戚進來，叫我們情何以堪。另一位則表示，工作十幾年來，考績都是甲等，並沒有犯錯，被資遣真的很不服氣。

▲▼ 大林鎮代表會鎮代質疑鎮長用人權力 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲大林鎮鎮長簡志偉表示用首長人事支配權下聘用或解雇，完全按照法規 。（圖／記者翁伊森翻攝）

簡志偉接受媒體採訪表示，關於代表質疑自己任內資遣11名臨時人員，當中5人是因為鎮代會不審核人事經費所致，他在會議上都有向鎮代會說明。另外6位被資遣人也是因為鎮長具備人事支配權，合乎情理法下聘用、解聘，畢竟公所任用、資遣臨時人員都必須依照人事法規。他同時也請鎮代會反思為何四年內不審核預算。

張伊芊則回應，照簡所說資遣員工是因為預算問題，那為何補鎮長親戚們進來公所上班就沒有預算問題？難道他們的薪水是鎮長自掏腰包？她也請簡別再拗了，應該正面回應鄉親，為何鎮長親戚佔清潔隊的缺可以不在清潔隊工作？

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