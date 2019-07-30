大林樂齡課程師資具水準　彰縣樂齡團隊專程南下取經

▲大林樂齡中心課程頗具水準，彰化縣政府專程南下取經。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

彰化縣政府樂齡敎育觀摩學習團隊，30日帶領該縣各鄉鎮市樂齡學習中心工作人員及志工幹部，參訪大林鎮樂齡學習中心，受到大林鎮長簡志偉及行政團隊熱情接待，過程中並與大林樂齡學習中心團隊交流學習。

▲彰化縣政府專程南下大林樂齡中心取經，大林鎮長簡志偉（圖右）並贈致當地特色伴手禮。（圖／記者翁伊森翻攝）

活動先由大林樂齡志工導覽參觀大林特色景點，沿途參觀大林火車站、中山路特色店家、萬國戲院、日式站長宿舍(樂齡精彩館)、彩繪蝸牛等，隨即來到位於老人會館的樂齡學習中心，並由樂齡陶笛班吹奏迎賓曲。

▲彰化縣政府專程南下取經大林樂齡中心，並體驗該中心特色課程。（圖／記者翁伊森翻攝）

簡志偉表示，因應高齡化社會的到來，提供退休及銀髮長輩藉由學習生活再創精彩第二人生，是樂齡學習中心的重要任務。他特別介紹該中心108年重點及特色課程「桌遊抗老」，是讓長輩從遊戲中激發腦力和肢體反應力，減緩老化甚至讓長輩身心靈更健康更年輕。

現場更有志工教學「竹旺手工皂」DIY，同時也是大林樂齡手做伴手禮，尤其結合大林特色意象，採擷多種草本植物天然製作而成，有著竹旺平安的祝福；現場更有「小農市集」展售樂齡學員自耕種的蔬果或自製手工藝品，推廣無毒農業和在地農產。

大林鎮樂齡學習中心成立七年來，提供大林鎮55歲以上民眾，透過學習活躍老化核心課程，達成終身學習及活躍老化目的，進而提升第三齡生活品質。目前中心有32位志工，去年有學員459位，今年目標是500名，也積極下鄉至各社區拓點，並透過活動舉辦和媒體報導，讓更多銀髮長輩參與樂齡學習課程。