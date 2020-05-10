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大林鎮模範母親陳幸枝　母子先後擔任鎮民代表

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▲三代為民喉舌，母子先後擔任鎮民代表，大林鎮模範母親表揚見傳承 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲陳幸枝三代為民喉舌，母子先後擔任鎮民代表，更榮獲大林鎮模範母親殊榮 ，鎮長簡志偉親獻祝福。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

因應新冠肺炎疫情，大林鎮今年改變以往舉辦模範母親公開表揚活動的慣例，各里分梯次於2020年5月4日至5月8日間由鎮長簡志偉親自到得獎人住家進行表揚，頒發匾額及禮品。型式雖異，祝福的心意不變。

大林鎮今年模範母親共計26位，鑽石婚共計4對，同時表揚21位模範農民，其中上林里簡江梅珠女士，既是模範母親，也是模範農民，雙喜臨門。最年長的明華里李賴响(ㄒㄧㄤ)女士高齡94歲，是一個幸福大家庭。26位模範母親中有多位是從困境中一路走來、仍散發母愛光輝的勇敢母親，其中尤以陳幸枝女士三代為民服務的故事最為特別。

▲三代為民喉舌，母子先後擔任鎮民代表，大林鎮模範母親表揚見傳承 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲大林鎮長簡志偉(右二)表揚縣代表模範母親陳幸枝女士(右三)，陳女士三子現任大林鎮民代表許逸封(左二)感謝母親的教導養育之恩 。（圖／記者翁伊森翻攝）

代表大林鎮至縣府參加表揚的模範母親是平林里的陳幸枝女士。陳幸枝女士生於農村小鎮台南縣後壁鄉，個性儉樸、樂觀進取，初中畢業後曾在嘉義縣公車處上班，擔任車長。結婚後成為大林的媳婦，陳幸枝女士的公公許條允曾任大林鎮民代表會第1、2、3屆鎮民代表及第4、5屆代表會主席。陳女士受到公公的影響，年輕時積極參與鄉鎮事務，曾在大林鎮第11、12屆連任鎮民代表，熱心為鎮民服務，迄今為人稱許。陳女士經營機車行逾50年，巾幗不讓鬚眉，親自進行機車維修等工作。

她在家庭中扮演賢淑的母親，在商場上化為堅韌的女性，從政更是積極為民服務，這樣允文允武、熱心服務的母親形象，深深影響了她的子女，三子許逸封為人民保母，從事警界工作30餘年，退休後仍積極為民服務，現為第21屆大林鎮民代表，翁媳、母子先後擔任民意代表，三代為民喉舌，熱心為鄉親服務，溫馨中見傳承，謂為地方佳話。

▲三代為民喉舌，母子先後擔任鎮民代表，大林鎮模範母親表揚見傳承 。（圖／記者翁伊森翻攝）

簡志偉讚揚陳幸枝女士為子女、為鄉親付出的辛勞，他表示：子女都是看著父母的背影長大的，陳女士熱心服務的形象影響了孩子，讓兒子們不僅以母親為榮，三子許逸封更追隨母親的腳步投入為民服務的民代工作，這樣溫暖的傳承，讓人感動，也讓人敬佩。


簡志偉感謝每位偉大的母親，他說：患難見真情，在全球溫疫蔓延時，同樣讓人感受到母親無微不至的愛。那些頂著烈日或雨淋排隊買口罩的母親，那些為出外遊子的安危擔憂受怕的母親，那些為子女家人準備溫暖的食物以增強免疫力的母親，這樣全心全意為我們付出的母親，總是在你我身邊，以各種不同的樣貌呈現為母則強的信念，以愛守護幸福大林。

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