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家人確診別慌！居家照護10大QA「藥品清單、清潔技巧」一次看

▲已婚何姓女護理師與人夫上旅館開房間，離去時當場被男方妻子堵住，何女被告要求賠償60萬元，台南地院法官審理後判何女賠20萬元。（圖／示意圖與本案無關，記者林悅翻攝）

▲居家照護應做好適當的環境清消。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）

記者楊晏琳／整理報導

台灣迎來疫情高峰，居家照護人數越來越多；加上Omicron傳染力驚人，為避免同住者也中鏢，環境清消顯得格外重要。此外，藥師也建議可適量添購6類常備藥品，避免患者病程拉長或更加嚴重。本土疫情未歇，《東森新媒體ETtoday》整理環境清消、必備物品等關於居家照護的10大QA，帶大家做好事前準備、防範未然。

居家照護規定

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Q1：哪些人可以居家照護？

A1：

無症狀或輕症之以下對象

1. 64歲以下、或65～69歲非獨居
2. 未懷孕或懷孕<36週
3. 出生3～12個月且無高燒>39度
4. 出生未滿3個月且無發燒

不符條件者經醫療人員評估後，也得採居家照護。

▲▼5/17輕重症分流收治原則說明。（圖／指揮中心提供）

Q2：什麼居家環境才符合條件？

A2：

以符合1人1 室（單獨房間含衛浴）為原則，同為確診者得多人1室。若能每次適當清消浴廁，則可於不含獨立衛浴之房間隔離。未確診者若有必要照護需求，如幼兒須有家長陪伴照顧等，得與確診者同室。

同住之未確診者可於其他房間隔離，原則不超過4人。

事前準備

Q3：可以先準備哪些App或網址以防萬一？

A3：

健保快易通：查詢PCR結果及通報、遠距看診。

．健康益友App（IOSAndroid）：可線上看診、拿處方，使用藥師送藥到宅服務。

中華民國中醫師公會全國聯合會：查詢中醫視訊診療合作院所。

中華民國藥師公會全國聯合會：查詢附近提供送藥到府之藥局。

Q4：要提前準備的物資清單有哪些？

A4：

．日常生活用品：盥洗衣物、個人清潔用品、衛生紙等。

．三餐飲食取得之規劃方式。

．相關電子用品：手機、電話、電腦、網路、視訊配備等。

．環境清潔用具：清潔劑、漂白水、75%酒精、抹布、垃圾袋等。

．醫療相關用品：口罩、體溫計、乾洗手液、血氧機等。

．常規服用之慢性病藥物，及退燒、止咳、止痛等症狀緩解藥物。

．特殊情況之對外聯絡資訊，同住家人以外之緊急連絡人、地方政府關懷服務中心或衛生單位窗口等。

▲▼ 酒精+漂白水（圖／記者劉維榛攝）

▲可事前準備好酒精及漂白水做好環境清消。（圖／記者劉維榛攝）

Q5：可提前準備哪些常備藥品？

A5：藥師公會全聯會公布6類居家常備藥品，分別為解熱止痛藥（乙醯胺酚）、止鼻水藥（抗組織胺）、止咳化痰藥、腸胃藥、電解質補充劑、體溫計、血氧計和維生素B、C。

全聯會發言人黃彥儒受訪時表示，常見的解熱止痛藥成分有「乙醯胺酚」與「伊布洛芬」兩大類，常見的普拿疼就屬前者。有10%民眾服用伊布洛芬會產生過敏症狀，因此不建議當作常備藥品，購買時需多加留意。

▲▼全台將啟動確診居家照護，藥師公會提醒民眾備藥。含Acetaminophen 乙醯胺酚成分的解熱鎮痛等藥品。（圖／藥師公會提供）

▲居家照護人數越來越多，藥師公會提供常備用藥清單。（圖／藥師公會提供）

確診處理

Q6：同住者共用衛浴要怎麼清？垃圾怎麼處理？

A6：

環境清消

．確診者若病況許可，應自行定時清潔消毒門把、桌面、電燈開關等，廁所衛浴至少每日清潔消毒一次。

．確診者如有共用浴廁則每次使用後要消毒。

．針對與確診者可能接觸汙染之環境或物品清潔消毒。

．儘量保持房間通風，如透過開窗、使用空氣清淨機、或電扇等。

．一般環境如家具、房間、廚房，消毒可用 1：50 稀釋漂白水（1,000 ppm）；浴室或馬桶表面則應使用 1：10 的稀釋漂白水（5,000ppm）。

垃圾處理

．垃圾應棄置於有蓋之垃圾桶，無需特別分類。

．垃圾排出前應以雙層垃圾袋包裝，袋口確實密封，並建議可先靜置72小時後交由地方環保單位處理。

．確診者之衣服、毛巾、浴巾等應與其他同住非確診家人分開清洗。

Q7：病毒在不同材質上會停留多久？

A7：根據日本研究，Omicron在塑膠表面上能存活長達約8天；在人類皮膚樣本上，則可達21.1小時；香港大學研究更顯示，Omicron的BA.1變異株可在光滑的不銹鋼表面存活至少10天。

不過，所有變種病毒在人類皮膚上，只要接觸含酒精的洗手液15秒後，就會完全失去活性。因此研究人員指出，強烈建議遵守世界衛生組織（WHO）指南，繼續使用消毒產品維持手部衛生，避免感染。

▲▼ 塑膠袋,購物袋,超市購物袋 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲Omicron病毒在塑膠表面上能存活長達8天。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

Q8：確診者出現什麼症狀該就醫？

A8：

成人

喘、呼吸困難／持續胸痛、胸悶／意識不清、抽搐／皮膚、嘴唇、指甲床發青／無發燒心跳卻超過每分鐘100次／無法進食喝水服藥／過去24小時無尿或尿量減少。

兒童

出現以下症狀應視訊看診：發燒超過48小時，或高燒>39度合併發冷、冒冷汗／退燒後持續活動力不佳／退燒後持續呼吸急促、喘或胸悶胸痛／持續性嘔吐、頭痛或腹痛／超過12小時未進食或解尿。

出現以下症狀則應立即撥打119、緊急自行就醫：抽搐／意識不佳／呼吸困難或有胸凹現象／唇色發白或發紫／血氧飽和度低於94%／肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗。

康復後原則

Q9：居家照護確診者解隔條件？

A9：距發病或採檢日已達7天，無須採檢直接解隔，並進行7天自主健康管理。

Q10：同住者何時可出門？要不要快篩？

A10：

採0+7隔離方案

打滿3劑疫苗者才可採行。得免居隔，但需配合7天自主防疫，如需外出工作及採買生活必需品，需有2日內家用抗原快篩陰性證明，有症狀時建議在家休息，並進行快篩。

採3+4隔離方案

禁止外出，收到接觸者匡列時快篩，於隔離期滿後繼續4天自主防疫。自主防疫期間，如需外出工作及採買生活必需品，需有2日內家用抗原快篩陰性證明，有症狀時建議在家休息，並進行快篩。

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