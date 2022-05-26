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不斷更新／台北等5縣市不提早放暑假　全國遠距教學一次看　

▲▼ 台東縣落實停課不停學，偏鄉扎根多元創意遠距教學。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲全國遠距教學是否延長一週一覽。（圖／資料照）

記者林冠吟／整理報導

台灣新冠肺炎疫情嚴峻，全國學生確診人數累計更已高達16萬人，其中國小生更有5.5萬人確診，為避免疫情持續擴散，各縣市政府也陸續宣布高中以下遠距教學一周，不過眼見疫情尚未有趨緩情形，讓不少家長相當擔憂學童恢復實體上課後，可能須在面臨染疫風險。對於是否提早放暑假，26日台中市府宣布高中遠距教學延長至6月2日，《東森新媒體ETtoday》整理全國各縣市遠距教學是否延長，並隨時更新。

台北市【遠距教學再延長一週至6月2日，私幼30日恢復實體上課】

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據了解，中小學、公立幼兒園於5月30日至6月2日維持遠距教學，但經過徵詢私立幼兒園意見，部分學童屆時將已接種過疫苗，因此5月30日恢復實體上課，同時也可自行評估是否遠距。

新北市【尚未宣布】

基隆市【研議中】

基隆市自5月23日至27日，高中以下進行遠距教學。是否再延一周，還在研議評估中。

桃園市【26日下午宣布】

市長鄭文燦也指出，目前全市國小、國中及高中職自5月23日至29日暫停實體課程，改採遠距教學，教育局將於本周四或五視疫情發展，儘速決定是否延長遠距教學時間。

新竹縣【預計稍晚決議】

目前仍在加緊腳步做出決議，預計稍晚會有結果。

新竹市【研議中】

研議中，還未有定案，市府表示，會盡快將結果公布。

苗栗縣【研議中】

討論中，同時考量生活工作圈，將會把周邊縣市的決議一起納入考量再做決定，預計今天會有答案。

台中市【遠距教學再延長一週至6月2日】

遠距教學再延長一週，端午節後再視疫情情況滾動式調整。

南投縣【遠距教學再延長一週至6月2日】

高中以下各級學校學生暫停實體課程改採線上教學措施再延長一週，自5月30日 (星期一) 起至6月2日(星期五)止。

彰化縣【遠距教學再延長一週至6月2日】

彰化縣長王惠美今（26）日宣布彰化高級中等以下學校（含國小附幼）改遠距教學模式授課再延長一週，目前暫不考慮採遠距教學至暑假，因須考量國小升國中課程銜接的問題。端午節過後會再做滾動式檢討。

雲林縣【研議中】

嘉義縣【研議中】

嘉義市【尚未宣布】

台南市【尚未宣布】

高雄市【研議中】

屏東縣【尚未宣布】

宜蘭縣【遠距教學再延長一週至6月2日】

宜蘭所屬高中、國中小（含幼及補校）下周5月30日至6月2日暫停實體課程，縣內的國立高中職可以比照停課。

花蓮縣【尚未宣布】

台東縣【26日決定】

目前台東縣並無停課到暑假，或調整暑假期間的規劃。

金門縣【尚未宣布】

澎湖縣【托嬰中心、準公幼彈性決定、澎科大遠距至6月18日】

澎湖縣政府說明，目前全縣高中職以下學校23日起停止實體課程至27日，學生如有照顧需求仍可送至學校，2歲以下托嬰中心、準公共化幼兒園則由各園彈性決定；澎科大暫停實體課程至6月18日止。

連江縣【尚未宣布】

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