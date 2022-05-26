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快篩陽＝確診全面開放！石崇良：有助發現更多黑數

▲▼衛福部次長石崇良。（圖／記者許展溢攝）

▲衛福部次長石崇良。（圖／記者許展溢攝）

記者李佳蓉／綜合報導

全民快篩陽性經過醫師診斷即確診今（26）日全面上路，有不少專家認為，此新制有助找出更多社區潛藏的黑數，距離80%群體免疫不遠了。對此，衛福部次長石崇良上午表示，新制上路可以省下許多PCR量能，同時也放寬可執行PCR檢驗的條件，等於擴大採檢概念，可發現的黑數就會更多。

石崇良在昨日疫情記者會中公布快篩陽經醫師診斷即確診之決策，須符合「法理、倫理、學理」3大考量。他提到，近期觀察全國篩檢站PCR陽性率已超過7成，六都中台北市93%、新北市97%、桃園市80%、台中市95%、台南市90.8%、高雄市86%，「換言之，快篩陽性率跟PCR陽性率十分趨近」，已高達8～9成，這是第一點「學理」考量。

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不過，在8～9成陽性率中，仍有1～2成會出現「偽陽性」，為兼顧病人權益，避免過度診斷或開立不必要藥物導致傷害風險，因此經「倫理」考量設下一並共享決策模式診斷，須經醫師判斷才能確診，兼顧醫師專業裁量與病患知情同意權。此外，由於醫療資源有限，為了讓資源得到最大利用，指揮中心也開設「例外」條件，讓醫師在臨床高度懷疑下開立PCR診斷單，基於公益原則找出「偽陰性」病患。

指揮官陳時中也補充，該政策在「法理」討論上，都需與專家討論後進行，因為病人染疫後需強制隔離，因此佈建PCR補救方式進行確認，先前試辦的6大族群也逐漸順暢，「條件上、法理上也純熟了、時機也對了」，經過多重考量，才會開放在5/26起全民實施快篩陽性經醫師診斷視同確診。

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