轟中央「接通電話卻捂住耳朵」　侯友宜：新北期待的是快速解決問題

記者蘇晏男／新北報導

新北市確診數全國之冠，市長侯友宜多次反應開立居格單的系統卡卡，卻遭民進黨副秘書長林鶴明嗆「一通電話就解決何須表演？」侯昨晚則反擊打給防疫指揮官無數次，但事情都沒解決，批評「是不是接通了電話，卻捂住了耳朵？」對此，侯友宜20日表示，新北期待的是快速解決問題，大家一起加油吧。

▲侯友宜。（資料照／新北市府提供）

侯友宜今天下午在新北市防疫記者會上被問到，市長在臉書說是不是接通了電話就捂住了耳朵，要中央快解決問題，是覺得中央沒在聽，還是不願聽地方聲音？會再打給中央嗎？還是會用別的方式跟中央溝通？另外中央疫情記者會說，有跟新北討論啟動線上接觸隔離政策，這新北有跟中央溝通過嗎？甚至提到很多錯誤是民眾把電話填錯，這說法可以接受嗎？

侯友宜表示，新北一個多月來常常反映系統問題，昨天中央總算面對了；中央跟地方開始充分溝通，這是好的開始，希望從好的開始，把很多問題解決。現在疫情在相對高點上，新北期待的是快速解決問題，大家一起加油吧。

對於民眾今當面陳情等不到居隔通知書，侯友宜回應，防疫是要解決人民面對的痛苦，2年多來自己跟中央都是以防疫一條心，大家盡量溝通解決問題。新北不斷主動溝通協調，希望把第一線的問題反映給中央，無論透過電話或開會，新北都有反應。

侯友宜說，居家照護關懷中心每天接到民眾抱怨，統計出最關鍵的基礎問題，就是傳染病通報系統，而這會影響到整個收治系統能否快速啟動。去年跟今年傳染病系統都出狀況，新北反映了一個多月，這幾天民眾面對居隔通知單抱怨的聲音，最重要的根本，就是要把系統問題解決掉，總算昨天開會後，有派人跟新北討論問題在哪。

侯友宜表示，只要中央正視問題、解決問題，民怨跟基層負擔就可以得到快速解決。