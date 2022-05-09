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台港關係回不去了？　張五岳：還是有機率成為兩岸機會之窗

▲香港,特首選舉,李家超,投票,開票。（圖／CFP）

▲香港第六屆新特首李家超。（圖／CFP）

記者任以芳／台北報導

香港特首選舉結果昨8日下午出爐，本次唯一候選人李家超以超過99%的支持率當選。針對新特首上任後的台港關係有哪些挑戰？多位台灣專家學者認為，不能因為台港關係處於暫時性的低谷期，放棄交流機會。其中，兩岸學者張五岳指出，必須等香港新特區政府完成23條立法，解決內部問題後，北京對香港有哪些新思維，將是台港關係重要新指標，相信還是有機率能成為兩岸機會之窗。

▲▼ 張五岳（中華港澳之友協會榮譽會長/淡江大學兩岸關係研究中心主任）黃介正/國民黨國際部主任兼駐美代表范世平/台灣師範大學政治學研究所教授吳峻鋕民進黨中國事務部主任廖雨詩/日本戰略研究智庫(JFSS)研究員） 。（圖／記者任以芳攝）

▲淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳。（圖／記者任以芳攝）

中華港澳之友協會今（9日）舉行「香港特首選舉的台港新情勢」座談會，談到台港局勢比兩岸關係還緊張，甚至落後於兩岸關係？淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳提出不同看法。

張五岳說，台港關係跟兩岸關係當然有連動影響，從1949年到今天70多年來，台港關係一直比兩岸關係更加靈活，主要《港澳關係條例》雖然有情勢變遷條款，還是比起《兩岸關係條例》更加靈活、寬鬆、多樣

受到兩岸大環境影響，張五岳補充說，短短一年多時間，台港關係確實受到影響，必須等香港新特區政府完成23條立法，社會治安全面維穩之後，北京才更有自信，也不會考慮太多外界疑慮。至於，從台港歷史和台灣現行港澳條例來看，台港關係作為兩岸關係的「機會之窗」的機率是存在的。未來就看香港用什麼方式解決內部問題，以及北京對港的重新思維，都是台港關係新指標。

中央大學通識教育中心兼任助理教授吳峻鋕認為，「對北京來說，李家超上任後就是維穩香港秩序。」至於外界認為，因為兩岸不好導致現今台港關係不好，實際上是中共的政策一再擴大自己影響力，進而影響台港、美中關係。

▲▼ 張五岳（中華港澳之友協會榮譽會長/淡江大學兩岸關係研究中心主任）黃介正/國民黨國際部主任兼駐美代表范世平/台灣師範大學政治學研究所教授吳峻鋕民進黨中國事務部主任廖雨詩/日本戰略研究智庫(JFSS)研究員） 。（圖／記者任以芳攝）

▲淡江大學戰略研究所副教授黃介正。（圖／記者任以芳攝）

至於如何讓台港關係更好，雙方官方機構是否有機會恢復派駐？淡江大學戰略研究所副教授黃介正表示，依照過去十多年交流經驗，港府處理台灣關係向來是「謹小慎微」，有些時候比北京對台還要更謹慎。過去兩岸關係比較好的時候，中華民國公務員不用畫押簽字，雙方以口頭或點頭代替簽名，執行面比較鬆。

依照目前台港局勢，黃介正指出兩個困難點。首先，在兩岸關係緊張的背景之下，新上任的香港特區政府是否直接按現有法律，規定台灣政府官員沒辦法入境，或入境時無法滿足他們門檻的要求，比如簽署文件。

黃介正進一步說，兩岸關係現階段確實有困難，目前全亞洲唯一不跟周邊鄰居也是最大貿易夥伴交流就是台灣，甚至認為不交流也沒關係，也不在乎，兩岸關係本身處理不開，香港跟兩岸更難有區隔。台灣政府現階段能做的，繼續對港人彈性提供服務，並且要有中長期撐過去的心理打算。

▲▼ 張五岳（中華港澳之友協會榮譽會長/淡江大學兩岸關係研究中心主任）黃介正/國民黨國際部主任兼駐美代表范世平/台灣師範大學政治學研究所教授吳峻鋕民進黨中國事務部主任廖雨詩/日本戰略研究智庫(JFSS)研究員） 。（圖／記者任以芳攝）

▲日本戰略研究智庫(JFSS)研究員廖雨詩。（圖／記者任以芳攝）

日本戰略研究智庫(JFSS)研究員廖雨詩則認為，還是要樂觀看待台港局勢，創造機會，儘管恢復要成之前狀態有難度。她也舉例中日關係不太好，日本援助港人還是有保持經濟往來部分，有很多彈性空間。回頭看台港關係，不能因為兩岸狀況不佳而放棄發展，必須積極爭取主導以及發展空間。

最後，張五岳總結，兩岸關係確實影響台港關係，呼籲政府更要多做有助於台港交流事情，增進彼此了解，各自不失政治立場。兩岸也要秉持「以民為本，強化交流」的理念，不應該放棄任何一絲希望。

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