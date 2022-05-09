台港關係回不去了？　張五岳：還是有機率成為兩岸機會之窗

▲香港第六屆新特首李家超。（圖／CFP）

記者任以芳／台北報導

香港特首選舉結果昨8日下午出爐，本次唯一候選人李家超以超過99%的支持率當選。針對新特首上任後的台港關係有哪些挑戰？多位台灣專家學者認為，不能因為台港關係處於暫時性的低谷期，放棄交流機會。其中，兩岸學者張五岳指出，必須等香港新特區政府完成23條立法，解決內部問題後，北京對香港有哪些新思維，將是台港關係重要新指標，相信還是有機率能成為兩岸機會之窗。

▲淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳。（圖／記者任以芳攝）

中華港澳之友協會今（9日）舉行「香港特首選舉的台港新情勢」座談會，談到台港局勢比兩岸關係還緊張，甚至落後於兩岸關係？淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳提出不同看法。

張五岳說，台港關係跟兩岸關係當然有連動影響，從1949年到今天70多年來，台港關係一直比兩岸關係更加靈活，主要《港澳關係條例》雖然有情勢變遷條款，還是比起《兩岸關係條例》更加靈活、寬鬆、多樣

受到兩岸大環境影響，張五岳補充說，短短一年多時間，台港關係確實受到影響，必須等香港新特區政府完成23條立法，社會治安全面維穩之後，北京才更有自信，也不會考慮太多外界疑慮。至於，從台港歷史和台灣現行港澳條例來看，台港關係作為兩岸關係的「機會之窗」的機率是存在的。未來就看香港用什麼方式解決內部問題，以及北京對港的重新思維，都是台港關係新指標。

中央大學通識教育中心兼任助理教授吳峻鋕認為，「對北京來說，李家超上任後就是維穩香港秩序。」至於外界認為，因為兩岸不好導致現今台港關係不好，實際上是中共的政策一再擴大自己影響力，進而影響台港、美中關係。

▲淡江大學戰略研究所副教授黃介正。（圖／記者任以芳攝）

至於如何讓台港關係更好，雙方官方機構是否有機會恢復派駐？淡江大學戰略研究所副教授黃介正表示，依照過去十多年交流經驗，港府處理台灣關係向來是「謹小慎微」，有些時候比北京對台還要更謹慎。過去兩岸關係比較好的時候，中華民國公務員不用畫押簽字，雙方以口頭或點頭代替簽名，執行面比較鬆。

依照目前台港局勢，黃介正指出兩個困難點。首先，在兩岸關係緊張的背景之下，新上任的香港特區政府是否直接按現有法律，規定台灣政府官員沒辦法入境，或入境時無法滿足他們門檻的要求，比如簽署文件。

黃介正進一步說，兩岸關係現階段確實有困難，目前全亞洲唯一不跟周邊鄰居也是最大貿易夥伴交流就是台灣，甚至認為不交流也沒關係，也不在乎，兩岸關係本身處理不開，香港跟兩岸更難有區隔。台灣政府現階段能做的，繼續對港人彈性提供服務，並且要有中長期撐過去的心理打算。

▲日本戰略研究智庫(JFSS)研究員廖雨詩。（圖／記者任以芳攝）

日本戰略研究智庫(JFSS)研究員廖雨詩則認為，還是要樂觀看待台港局勢，創造機會，儘管恢復要成之前狀態有難度。她也舉例中日關係不太好，日本援助港人還是有保持經濟往來部分，有很多彈性空間。回頭看台港關係，不能因為兩岸狀況不佳而放棄發展，必須積極爭取主導以及發展空間。

最後，張五岳總結，兩岸關係確實影響台港關係，呼籲政府更要多做有助於台港交流事情，增進彼此了解，各自不失政治立場。兩岸也要秉持「以民為本，強化交流」的理念，不應該放棄任何一絲希望。