陸委會喊話港新特首「停止傷害人權」　國台辦：欺騙嘴臉暴露無遺

▲李家超當選第六任香港特首。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／北京報導

香港前政務司長李家超8日當選香港行政長官，陸委會8日強調，其應停止傷害香港自由人權。對此，國台辦今（9）日回應稱，民進黨之所以說三道四，就是因為「一國兩制」在香港成功實踐，使他們長期以來欺騙台灣民眾的嘴臉暴露無遺。

針對陸委會的說法，國台辦發言人朱鳳蓮今日表示，剛剛結束的香港特區第六任行政長官選舉充分體現了「愛國者治港」原則，充分展現了「一國兩制」強大活力，是發展香港特色民主的又一次成功實踐。

她接著稱，民進黨當局之所以跳出來指手畫腳、說三道四，就是因為「一國兩制」在香港成功實踐，使他們長期以來欺騙台灣民眾的嘴臉暴露無遺，使他們靠抹黑香港特區來謀取私利的騙人手段不攻自破，在香港由亂轉治、由治及興的歷史大勢面前，民進黨當局拿香港說事的伎倆可以休矣。

▲陸委會籲新特首「停止傷害香港自由人權」。（圖／記者蔡紹堅攝）

受北京青睞的唯一候選人、香港前政務司長李家超以1416張支持票，高票當選香港行政長官，成為第一位警界出身的香港特首。陸委會今日強調，其應多多傾聽及回應民意，尊重港人追求民主的權利，並停止傷害香港自由人權。

香港特區政府第六屆行政長官選舉8日完成，唯一候選人、香港前政務司長李家超以1416張支持票當選，得票率為99.2%，遠超歷屆特首選舉，成為第一位警界出身的香港特首。對此，陸委會強調，其應多多傾聽及回應民意，尊重港人追求民主的權利，並停止傷害香港自由人權。

展望未來的台港關係發展，曾在蔡英文擔任陸委會主委時期擔任副主委的黃介正則指出，應回歸基本初心，他認為台灣政府應該「好事多做、惡言不出」，必須認真思考究竟把港人當工具還是同胞？不該在心理上攬炒香港。