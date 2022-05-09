　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

李家超時代的香港問題？　外界悲觀預測已朝向「一國一制」方向

▲香港,特首選舉,李家超,投票,開票。（圖／CFP）

▲香港新特首選舉李家超。（圖／CFP）

記者任以芳／台北報導

香港特首選舉結果昨8日下午出爐，本次唯一候選人李家超以超過99%的支持率當選。針對新特首上任後的台港關係有哪些挑戰？中華港澳之友協會今（9日）舉行「香港特首選舉的台港新情勢」座談會，兩岸學者黃介正指出個人「悲觀」預測，未來新任特首將如何碰觸《23條立法》，以及當全世界把香港往「一國一制」方向推進，在這樣悲嚴峻情況之下，新特首是否願意跟香港人民重新對話，變成可以操作的助力不是阻力。

「香港特首選舉的台港新情勢」座談會今於台北舉行，由中華港澳之友協會榮譽會長、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳擔任主持人，與會專家學者有淡江大學戰略研究所副教授黃介正、中央大學通識教育中心兼任助理教授吳峻鋕、台灣師範大學政治學研究所教授范世平、日本戰略研究智庫(JFSS)研究員廖雨詩 。

香港新任特首李家超昨獲得1416張支持票，得票率高達99%。他也表示，上任後會優先處理房屋問題，適時推進23條立法，將與政策局、法律專家等研究實際內容， 會「適時」推進相關工作。

▲▼ 張五岳（中華港澳之友協會榮譽會長/淡江大學兩岸關係研究中心主任）黃介正/國民黨國際部主任兼駐美代表范世平/台灣師範大學政治學研究所教授吳峻鋕民進黨中國事務部主任廖雨詩/日本戰略研究智庫(JFSS)研究員） 。（圖／記者任以芳攝）

▲淡江大學戰略研究所副教授黃介正。（圖／記者任以芳攝）

港人最敏感的23條立法即將被啟動。時間回朔2003年，香港政府第一次推動23條立法，引起數十萬人抗街遊行。如今，在北京支持之下，港府面臨的人民的壓力已經不一樣。

對此，淡江大學戰略研究所副教授黃介正預測，「未來的香港問題是悲觀的。」新任特首將如何碰觸23條立法，手中也有可以運用資源，絕對能往前推進。

回到內部治理層面，不管李家超得票率有多高，去除港英時期，自從香港主權移交後20多年來，香港內部治理有很大問題。尤其是，現在全世界開始把香港往「一國一制」方向推進，香港自身該如何維持「一國兩制」。

黃介正認為，現在對香港最好方式是，「北京管越少越好，讓香港去決定『一國兩制』，香港有越大發言權越好。」

但他悲觀看法是，「香港往『一國一制』去走，未來新特首能否跟人民對話，變成可以操作的助力不是阻力。」另外，從台灣視角把「一國兩制」看成毒蛇猛獸，但香港人民心中卻非常希望如何維持「一國兩制」，因為香港在政治因素上完全沒有「獨立」條件，台灣情況不同，不要把自己的立場去看香港問題。

▲▼ 張五岳（中華港澳之友協會榮譽會長/淡江大學兩岸關係研究中心主任）黃介正/國民黨國際部主任兼駐美代表范世平/台灣師範大學政治學研究所教授吳峻鋕民進黨中國事務部主任廖雨詩/日本戰略研究智庫(JFSS)研究員） 。（圖／記者任以芳攝）

▲中央大學通識教育中心兼任助理教授吳峻鋕。（圖／記者任以芳攝）

談到未來香港問題，中央大學通識教育中心兼任助理教授吳峻鋕更認為，從習近平上任到新任特首李家超，整個治港過程的「一國兩制」完全不可能有存在空間，並且懷疑香港人民在「一國兩制」有發言權。

吳峻鋕表示，未來台灣政府面對香港問題因應將十分困難，首先與大陸的價值觀、「一國兩制」看法有根本的不同。但未來來是依然堅持台港互惠原則，以台港福祉來推動正向發展政策。即使外在形式無法改變，其他方面將持續保持台港正向交流。

►「智能掏耳棒」用手機就能看見耳道！超方便又有快感

ET快訊
確診一次領走20萬！業者「賠到脫褲」　案例曝光
快訊／7月口罩可解封？　陳時中給答案了
美魔女打2劑高端後半癱！　雙眼失明包尿布生不如死
快篩開賣直擊！　「這2間店」免排隊就能買
他估中南部「單日破萬時間點」　嘆有3心態：恐衝出2個巴黎鐵塔
搭捷運對面坐「野生蔡英文」　網看傻：偷跑出來？
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

在岸人民幣對美元跌破6.71關口　今年以來累計下跌超過5％

上海女子解封欲出門採買　見出社區民眾排百公尺長龍：不敢下樓了

李家超時代的香港問題？　外界悲觀預測已朝向「一國一制」方向

買進口狗飼料「不愛國」被快遞員扔掉！嗆客訴也沒用　離譜對話曝

李家超99％得票率當選特首 「8張反對票和4張空白票」誰投的？

上海+3947例！「掃街掃樓敲門」最後清零攻堅　全市每天篩檢

金磚領袖會議、G20、APEC陸續登場　王毅：全球治理進入亞洲時刻

疑3餐狂吃垃圾食物　16歲少女確診胃癌晚期！下場曝

影片曝！浙江舟山突現「血色天空」異象　竟和秋刀魚有關

男友愛打球　正妹砸444萬改造工廠成「專屬籃球館」！網羨慕炸

連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？

長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

《第六感》有小全智賢、老Jennie　美珠遭封「小劉在錫」爆氣扔鞋XD

上海公安破門「強制轉運」　想報警遭嗆：也是我來！

小S母親節爆哭「今天是幸福的媽媽」　三女兒送大禮...她懺悔：不該說妳們壞話

「泰山壓頂vs髮廊技法」　爸幫姐弟吹頭待遇大不同

寶特瓶+毛巾變身泡泡蛇　4招孩子在家防疫也開心

周湯豪亂玩濾鏡「我看起來好噁心」　鬼鬼笑：長這樣不想跟你做朋友

劉德華「打赤腳+捲褲管」埋頭拖地　房間曝光...粉絲笑：天王也做家務

在岸人民幣對美元跌破6.71關口　今年以來累計下跌超過5％

上海女子解封欲出門採買　見出社區民眾排百公尺長龍：不敢下樓了

李家超時代的香港問題？　外界悲觀預測已朝向「一國一制」方向

買進口狗飼料「不愛國」被快遞員扔掉！嗆客訴也沒用　離譜對話曝

李家超99％得票率當選特首 「8張反對票和4張空白票」誰投的？

上海+3947例！「掃街掃樓敲門」最後清零攻堅　全市每天篩檢

金磚領袖會議、G20、APEC陸續登場　王毅：全球治理進入亞洲時刻

疑3餐狂吃垃圾食物　16歲少女確診胃癌晚期！下場曝

影片曝！浙江舟山突現「血色天空」異象　竟和秋刀魚有關

男友愛打球　正妹砸444萬改造工廠成「專屬籃球館」！網羨慕炸

陌生男穿內褲躺床上...醋男雙刀砍死前妻新歡　檢聲押獲准

台南美魔女打2劑高端後半癱　公司回應了

一人可帶幾劑快篩返台？衛福部「老實講沒掌握」　藍委氣炸：很佩服

威嚇派狙擊手殺死！「示羅聖徒」夫妻被迫離婚　幫賺錢蓋方舟

在岸人民幣對美元跌破6.71關口　今年以來累計下跌超過5％

廖老大飲料店排5小時！「公開加盟店規定」網見加盟金驚呆：太佛心

本週「強降雨時間點」出爐！氣象局示警：雨下大又久恐釀淹水

「暮光女」下身薄紗辣度狠甩Jennie！　人間香奈兒撞衫泳裝互尬

何美鄉／缺乏安全數據　強烈建議孕婦及早完成接種！

法人：長榮下半年搶運潮旺季更旺　美國線長約翻倍漲價挹注營運

老公剛往生又遇疫情！氣質女「超胸求生」　激戰聲傳遍走廊

大陸熱門新聞

媽媽缺錢繳房租！14歲女兒「借她7萬5」

空姐起飛前上空自拍！嗨喊胸型升級遭解僱

2嫩妹住飯店1月　退房地獄畫面曝

正妹砸444萬改造工廠！為男友建專屬籃球館

疑3餐吃垃圾食物　16歲女確診胃癌晚期下場曝

浙江「血色天空」影片曝！　竟和秋刀魚有關

幫24歲兒徵婚！老爸扛20本房產證

25萬女網紅被男粉絲刺殺！身中13刀慘死

上海微解封「紙片喵」得救！

上海傳實施「一人感染、全樓轉運」

跟跳劉畊宏健身操！女粉身材變化網羨炸

起飛前..空姐炫耀「我胸型升級了」

上海再+3947例！全市每天篩檢

鄰居常寄錯包裹！女住戶聽真相氣炸

更多熱門

相關新聞

李家超99％得票率當選特首 「8張反對票和4張空白票」誰投的？

李家超99％得票率當選特首 「8張反對票和4張空白票」誰投的？

香港特區政府第六屆行政長官選舉昨（8）日完成，唯一候選人李家超以1416張支持票當選，得票率為99.2%，遠超歷屆特首選舉。獲中央祝福的李家超高票當選，早是意料之中，整個愛國陣營在提名階段已蜂擁獻上提名票，但今次有8張不支持票和4張白票，這12票究竟從何而來？

李家超高票當選香港特首　林鄭月娥祝賀

李家超高票當選香港特首　林鄭月娥祝賀

李家超：上任後優先處理房屋問題

李家超：上任後優先處理房屋問題

李家超當選特首　陸港澳辦：實現真實民主

李家超當選特首　陸港澳辦：實現真實民主

李家超當選香港特首　首位警察出身

李家超當選香港特首　首位警察出身

關鍵字：

香港李家超

讀者迴響

熱門新聞

3症狀維持三天可先快篩！6QA一次搞懂

台中女追撞載運晶片車！下場恐賠慘

婦日搭60趟電梯　遭討13萬管理費

滑水道突崩塌「遊客飛出」影曝光

確診者喊升3級「Omicron不像流感」

李靚蕾消失3月首發聲　曬信激動淚

媽媽缺錢繳房租！14歲女兒「借她7萬5」

9歲兒快篩陽快休克　母二度奔台大：等等等

巴哈網友PO「陳時中就是賤種」　23樓神坦救援

陽性率上升解封更快　確診居家照護有望變5天

孫生母親節跟媽起衝突「狠下心封鎖」

女確診無法講話！護理師猛抓衝急診

小貓露肚慵懶曬太陽　他近看鼻酸

7-11開賣限量快篩試劑「售價曝光」

外送員扶視障者　轉頭被開罰單

更多

最夯影音

更多
連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？

連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？
長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

《第六感》有小全智賢、老Jennie　美珠遭封「小劉在錫」爆氣扔鞋XD

《第六感》有小全智賢、老Jennie　美珠遭封「小劉在錫」爆氣扔鞋XD

上海公安破門「強制轉運」　想報警遭嗆：也是我來！

上海公安破門「強制轉運」　想報警遭嗆：也是我來！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面