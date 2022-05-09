李家超時代的香港問題？　外界悲觀預測已朝向「一國一制」方向

▲香港新特首選舉李家超。（圖／CFP）

記者任以芳／台北報導

香港特首選舉結果昨8日下午出爐，本次唯一候選人李家超以超過99%的支持率當選。針對新特首上任後的台港關係有哪些挑戰？中華港澳之友協會今（9日）舉行「香港特首選舉的台港新情勢」座談會，兩岸學者黃介正指出個人「悲觀」預測，未來新任特首將如何碰觸《23條立法》，以及當全世界把香港往「一國一制」方向推進，在這樣悲嚴峻情況之下，新特首是否願意跟香港人民重新對話，變成可以操作的助力不是阻力。

「香港特首選舉的台港新情勢」座談會今於台北舉行，由中華港澳之友協會榮譽會長、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳擔任主持人，與會專家學者有淡江大學戰略研究所副教授黃介正、中央大學通識教育中心兼任助理教授吳峻鋕、台灣師範大學政治學研究所教授范世平、日本戰略研究智庫(JFSS)研究員廖雨詩 。

香港新任特首李家超昨獲得1416張支持票，得票率高達99%。他也表示，上任後會優先處理房屋問題，適時推進23條立法，將與政策局、法律專家等研究實際內容， 會「適時」推進相關工作。

▲淡江大學戰略研究所副教授黃介正。（圖／記者任以芳攝）

港人最敏感的23條立法即將被啟動。時間回朔2003年，香港政府第一次推動23條立法，引起數十萬人抗街遊行。如今，在北京支持之下，港府面臨的人民的壓力已經不一樣。

對此，淡江大學戰略研究所副教授黃介正預測，「未來的香港問題是悲觀的。」新任特首將如何碰觸23條立法，手中也有可以運用資源，絕對能往前推進。

回到內部治理層面，不管李家超得票率有多高，去除港英時期，自從香港主權移交後20多年來，香港內部治理有很大問題。尤其是，現在全世界開始把香港往「一國一制」方向推進，香港自身該如何維持「一國兩制」。

黃介正認為，現在對香港最好方式是，「北京管越少越好，讓香港去決定『一國兩制』，香港有越大發言權越好。」

但他悲觀看法是，「香港往『一國一制』去走，未來新特首能否跟人民對話，變成可以操作的助力不是阻力。」另外，從台灣視角把「一國兩制」看成毒蛇猛獸，但香港人民心中卻非常希望如何維持「一國兩制」，因為香港在政治因素上完全沒有「獨立」條件，台灣情況不同，不要把自己的立場去看香港問題。

▲中央大學通識教育中心兼任助理教授吳峻鋕。（圖／記者任以芳攝）

談到未來香港問題，中央大學通識教育中心兼任助理教授吳峻鋕更認為，從習近平上任到新任特首李家超，整個治港過程的「一國兩制」完全不可能有存在空間，並且懷疑香港人民在「一國兩制」有發言權。

吳峻鋕表示，未來台灣政府面對香港問題因應將十分困難，首先與大陸的價值觀、「一國兩制」看法有根本的不同。但未來來是依然堅持台港互惠原則，以台港福祉來推動正向發展政策。即使外在形式無法改變，其他方面將持續保持台港正向交流。