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台港關係不要二分法！　黃介正：把港人當工具還是同胞？

▲香港,特首選舉,李家超,投票,開票。（圖／CFP）

▲香港特首選舉李家超高票當選。（圖／CFP）

記者任以芳／台北報導

香港新任特首李家超昨獲得1416張支持票，得票率高達99%。展望未來的台港關係發展，曾在蔡英文擔任陸委會主委時期擔任副主委的黃介正認為，應回歸基本初心，他認為台灣政府應該「好事多做、惡言不出」，必須認真思考究竟把港人當工具還是同胞？不該在心理上攬炒香港。

日前，「港澳門居民進入台灣及居留定居許可辦法」修正草案，遭外界質疑有國安疑慮而推遲。陸委會也強調會有4道關卡，嚴格把關國安機制，並且有5年的觀察期，送審資料也會謹慎處理。因此，各界也觀望蔡政府是否逐步緊縮港人來台？

淡江大學戰略研究所副教授黃介正首先點出台港盲點，「我們是否真的關懷香港人？台灣是否衷心祝福香港愈來愈好？香港人是我們的同胞，還是我們的工具？」

如何讓部分港人來台更方便？黃介正認為，最不好的方式就是二分法：「異議份子來台灣，高端分子去外國。」最不好的事情就是從政治出發，都要向北京傳遞某種信號。

▲▼ 張五岳（中華港澳之友協會榮譽會長/淡江大學兩岸關係研究中心主任）黃介正/國民黨國際部主任兼駐美代表范世平/台灣師範大學政治學研究所教授吳峻鋕民進黨中國事務部主任廖雨詩/日本戰略研究智庫(JFSS)研究員） 。（圖／記者任以芳攝）

▲淡江大學戰略研究所副教授黃介正。（圖／記者任以芳攝）

黃介正說，我們應該要做讓香港人有感的事情，台灣也要獲利。如果把所有香港人都是看成是北京派來滲透到台灣，這樣不太健康。要以大局觀來看，對港對台才有利。

談到現今國安局長也是陸委會出身，黃介正說，「我對陳局長很有信心，不要一開始就天天自己嚇自己。」認為所有香港人是「第五縱隊」要嚴格排查，這樣更傷香港人民的心，自己國安要自己做好，自己負責。

黃介正強調，現在是要做的事，是讓香港朋友感受我們善意、關懷，在台灣本身法規上、政策上可以做出對香港同胞有利的事情，不要因為有自己顧慮、有國安顧慮給香港同胞戴帽子。至於講到專業排擠，來台港人人數沒有這麼大衝擊，對於台港未來發展有空間，還是有比較好趨勢。

最後，黃介正也以八個字做為台港發展總結。他說，「好事多做、惡言不出」，不要心理上攬炒香港，讓香港同胞和朋友認為台灣把當香港工具，給北京難看，這樣會讓我們只跟香港的心就遠了。

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