台港關係不要二分法！　黃介正：把港人當工具還是同胞？

▲香港特首選舉李家超高票當選。（圖／CFP）

記者任以芳／台北報導

香港新任特首李家超昨獲得1416張支持票，得票率高達99%。展望未來的台港關係發展，曾在蔡英文擔任陸委會主委時期擔任副主委的黃介正認為，應回歸基本初心，他認為台灣政府應該「好事多做、惡言不出」，必須認真思考究竟把港人當工具還是同胞？不該在心理上攬炒香港。

日前，「港澳門居民進入台灣及居留定居許可辦法」修正草案，遭外界質疑有國安疑慮而推遲。陸委會也強調會有4道關卡，嚴格把關國安機制，並且有5年的觀察期，送審資料也會謹慎處理。因此，各界也觀望蔡政府是否逐步緊縮港人來台？

淡江大學戰略研究所副教授黃介正首先點出台港盲點，「我們是否真的關懷香港人？台灣是否衷心祝福香港愈來愈好？香港人是我們的同胞，還是我們的工具？」

如何讓部分港人來台更方便？黃介正認為，最不好的方式就是二分法：「異議份子來台灣，高端分子去外國。」最不好的事情就是從政治出發，都要向北京傳遞某種信號。

▲淡江大學戰略研究所副教授黃介正。（圖／記者任以芳攝）

黃介正說，我們應該要做讓香港人有感的事情，台灣也要獲利。如果把所有香港人都是看成是北京派來滲透到台灣，這樣不太健康。要以大局觀來看，對港對台才有利。

談到現今國安局長也是陸委會出身，黃介正說，「我對陳局長很有信心，不要一開始就天天自己嚇自己。」認為所有香港人是「第五縱隊」要嚴格排查，這樣更傷香港人民的心，自己國安要自己做好，自己負責。

黃介正強調，現在是要做的事，是讓香港朋友感受我們善意、關懷，在台灣本身法規上、政策上可以做出對香港同胞有利的事情，不要因為有自己顧慮、有國安顧慮給香港同胞戴帽子。至於講到專業排擠，來台港人人數沒有這麼大衝擊，對於台港未來發展有空間，還是有比較好趨勢。

最後，黃介正也以八個字做為台港發展總結。他說，「好事多做、惡言不出」，不要心理上攬炒香港，讓香港同胞和朋友認為台灣把當香港工具，給北京難看，這樣會讓我們只跟香港的心就遠了。