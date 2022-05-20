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北韓疫情爆炸！民眾難忍物資短缺「爆脫北潮」　2人偷渡中國被捕

▲▼北韓,新冠。（圖／路透）

▲北韓近日突然爆發新冠疫情，導致民不聊生，也引發大量居民動起脫北念頭。（示意圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

北韓近日驚爆新冠疫情，當局也立即下令進行全國性封鎖，不料卻有消息稱，有2名脫北者18日在非法越境後，於中國丹東被捕。南韓20日表示，當局正試圖確認相關消息是否屬實，並將為海外北韓難民提供保護與支持。外界認為，中方近日接連捕獲多名脫北者，應是北韓在疫情爆發後民不聊生，因此才爆發了脫北潮。

據韓聯社報導，多名丹東消息人士透露，北韓有2名脫北者18日在跨越鴨綠江後，從黃金坪偷渡到中國，最終在遼寧的丹東浪頭附近被捕。南韓統一部副發言人車德哲（音譯，Cha Duck-chul）20日指出，南韓當局正試圖與相關機構合作，以查明脫北者被捕消息的細節。

車德哲也援引南韓的《脫北居民法》指出，「南韓的立場是，所有生活在國外的脫北者都可以隨心所欲地去任何地方，因此政府將以此為基礎，採取外交努力來保護和支持所有境外脫北居民。」

中方本週早前也在遼寧發現有5名北韓居民非法入境丹東，並抓獲其中3人，另2人至今在逃。外界認為，這是因為北韓境內的新冠疫情日益擴散，導致飽受物資短缺困擾的當地居民生活苦不堪言，因此才接連選擇逃離。

據朝中社報道，北韓國家緊急防疫司令部統計數據顯示，當地截至19日的發熱總病例已達224.161萬宗，死亡病例則有65宗。儘管南韓有意與北韓合作抗疫，不過北韓自16日起，已連續5天未回應南韓的合作提議，也未對南韓援助新冠醫藥品的提議表態。

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