▲爺奶召集令！新北市圖汐止分館免費銀髮紓壓閱讀。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

爺爺奶奶們看過來！為了讓高齡族群在疫情期間能夠持續參與學習活動，新北市立圖書館汐止分館特別與汐止動態閱讀協會的《花格格劇團》工作團隊合作，於6月份推出一系列「故事劇場銀髮種籽培訓」課程，將帶領爺爺奶奶們成為說故事高手，一起加入為小朋友說故事的行列！課程免費，即日起開放報名。

新北市立圖書館王錦華館長指出，根據2021年12月發表於《美國醫學會雜誌—精神病學》的研究指出，疫情讓年長者變得更加憂鬱和孤獨，間接衝擊了高齡者的身心健康。為了讓長輩在疫情下仍可保有參與活動的機會，汐止分館6月份特別規劃一系列銀髮紓壓閱讀活動，讓長輩不因疫情因素，仍能透過閱讀、運動維持規律的生活。

王錦華表示，6月16日至7月7日推出的「故事劇場銀髮種籽培訓課程」，特別與汐止動態閱讀協會的《花格格劇團》工作團隊合作，將帶領爺爺奶奶們透過閱讀、訓練、分享等專業訓練，成為說故事大師！為強化銀髮長者的健康知能；6月10日「樂齡愛遊戲」活動，將帶銀髮長者體驗桌遊的魅力。6月15日則與汐止國民運動中心合作推出「動一動銀健康」長者體適能活動，透過專業教練帶領，教銀髮長者舒活筋骨，改善心肺功能。

另外，6月1日至30日汐止各區分館也同步推出「老派時尚穿搭」主題書展，將教爺奶利用衣櫃裡的老派單品，透過新舊混搭，穿出流行時尚，讓老派回潮。活動免費，即日起開放報名，詳細活動資訊請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2642-7323。

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