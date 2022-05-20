　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

爺奶召集令！新北市圖汐止分館免費銀髮紓壓閱讀

▲爺奶召集令！新北市圖汐止分館免費銀髮紓壓閱讀。（圖／新北市立圖書館提供）

▲爺奶召集令！新北市圖汐止分館免費銀髮紓壓閱讀。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

爺爺奶奶們看過來！為了讓高齡族群在疫情期間能夠持續參與學習活動，新北市立圖書館汐止分館特別與汐止動態閱讀協會的《花格格劇團》工作團隊合作，於6月份推出一系列「故事劇場銀髮種籽培訓」課程，將帶領爺爺奶奶們成為說故事高手，一起加入為小朋友說故事的行列！課程免費，即日起開放報名。

新北市立圖書館王錦華館長指出，根據2021年12月發表於《美國醫學會雜誌—精神病學》的研究指出，疫情讓年長者變得更加憂鬱和孤獨，間接衝擊了高齡者的身心健康。為了讓長輩在疫情下仍可保有參與活動的機會，汐止分館6月份特別規劃一系列銀髮紓壓閱讀活動，讓長輩不因疫情因素，仍能透過閱讀、運動維持規律的生活。

王錦華表示，6月16日至7月7日推出的「故事劇場銀髮種籽培訓課程」，特別與汐止動態閱讀協會的《花格格劇團》工作團隊合作，將帶領爺爺奶奶們透過閱讀、訓練、分享等專業訓練，成為說故事大師！為強化銀髮長者的健康知能；6月10日「樂齡愛遊戲」活動，將帶銀髮長者體驗桌遊的魅力。6月15日則與汐止國民運動中心合作推出「動一動銀健康」長者體適能活動，透過專業教練帶領，教銀髮長者舒活筋骨，改善心肺功能。

另外，6月1日至30日汐止各區分館也同步推出「老派時尚穿搭」主題書展，將教爺奶利用衣櫃裡的老派單品，透過新舊混搭，穿出流行時尚，讓老派回潮。活動免費，即日起開放報名，詳細活動資訊請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2642-7323。

【更多新聞】

台大金山分院開設「防疫急門診」　供快篩陽者預約PCR就醫

基隆市府自購10萬快篩！0至12歲發3劑　新生兒、懷孕媽發5劑

國中會考明登場　基隆增加備用試場...居隔居檢考生可搭防疫小黃

基隆5／21加開疫苗集中施打站　林右昌：免預約、隨到隨打

空軍飛彈舊營區36公斤電纜線遭竊　金山警連2天現逮3賊

►零負擔的內衣在這裡！平均一件才153元

ET快訊
快訊／郭台銘「家用唾液快篩機」通過EUA！食藥署證實了
《女大》男星染疫康復　親揭嚴重後遺症
國立成功大學教「新冠就是流感」：確診不需要通報，領保險金才要
快訊／大樂透獎號出爐！搶84組100萬「端午加碼」　今晚誰是
新北男確診收到「雙倍關懷」！市府：可退回嗎
確診吃什麼好得快？營養師「獨家菜單曝光」　喉嚨痛靠1招清病毒
520交往6天「背部刺滿女生名」！他深情喊話嚇壞網
趙小僑寶寶性別曝光！「氣球一破」哥哥劉子銓哭了
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／腳程超快！白沙屯媽祖首日疾行70K　晚上駐駕海埔派出所

「2022520」愛你愛你我愛你　新北1468對新人登記結婚

爺奶召集令！新北市圖汐止分館免費銀髮紓壓閱讀

夏日解暑聖品！新北樹梅甘甜好滋味　八里年產值達400萬

台大金山分院推廣預立醫囑週年　院長張志豪：守護生命愛與尊嚴

疫情升溫！鹿港國際龍舟賽停辦　舉辦超過40年...連續3年腰斬

台灣愛鄰社區服務協會長照據點　照顧長者也照顧孩子

新港鄉空心菜疑因雨受損　啟動災損救助補助

布袋警友會購置消毒門挺第一線　分置布袋、義竹、過溝派出所

助學子扎根廉能！ 中市府攜手廉政、檢察及4大學簽合作意向

他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

雨天騎車死不穿雨衣！　他自豪：真正的淡水人

被爆違停施壓員警「不准罰」　徐巧芯：有拜託他開被拒絕

糗！毒男違停買花送女友　警勸導驚見毒品抓回警局

徐謀俊甜喊陳敬宣「我老婆」　她害羞：你在旁邊我怎麼專心

王婉霏Vivi健身前「肥胖大媽照」曝光！　生完3胎被劉畊宏鍛鍊：ViVi變vivi

快訊／腳程超快！白沙屯媽祖首日疾行70K　晚上駐駕海埔派出所

「2022520」愛你愛你我愛你　新北1468對新人登記結婚

爺奶召集令！新北市圖汐止分館免費銀髮紓壓閱讀

夏日解暑聖品！新北樹梅甘甜好滋味　八里年產值達400萬

台大金山分院推廣預立醫囑週年　院長張志豪：守護生命愛與尊嚴

疫情升溫！鹿港國際龍舟賽停辦　舉辦超過40年...連續3年腰斬

台灣愛鄰社區服務協會長照據點　照顧長者也照顧孩子

新港鄉空心菜疑因雨受損　啟動災損救助補助

布袋警友會購置消毒門挺第一線　分置布袋、義竹、過溝派出所

助學子扎根廉能！ 中市府攜手廉政、檢察及4大學簽合作意向

萌娃想跟愛寵「志剛」結婚！　爸神回「是母的就得嫁給你？」

因應疫情　台南市肉品市場安南場休市3日大清消

快訊／郭台銘「唾液快篩機」通過EUA！食藥署：須專業人士操作

小A辣被酸一看就還是男的！認了「整型已到極限」：沒辦法更像女生了

姜冠宇／北部醫療量能現況　即時投藥才是當務之急

《女大》主持男星染疫康復　親揭嚴重後遺症：體力下滑五成　

劉子銓激動噴淚擁抱趙小僑　預約「寵妹狂魔」多賺錢幫她付學費

離岸風電海事工程船舶發展策略研討會　引領產業升級與本土化

高國慶不滿三振判決　大吼一聲被趕出場

立院協商台鐵公司化條例草案　27日拼三讀

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

地方熱門新聞

雲林家長湧臉書陳情　張麗善宣布實施遠距

台南清潔隊2部垃圾車燒燬

即／高雄2區3057戶停電！台電搶修中

藍營「村長」不滿朱立倫　但會輔選張善政

嘉義縣高中以下學校暫停實體課程一週

雲林＋925　新增2名PCR陽性個案死亡　死因尚待確認

學甲爐碴案監委通過糾正市府不解遺憾

8歲女童欠繳健保遭移送　與母蝸居小套房

桃園提供防疫關懷包服務　2天領取逾萬包

飯店推防疫外帶餐櫻桃鴨　再推干貝鮑魚粽

白沙媽疾行　晚上駐駕鹿港派出所

4類人可領取防疫補償金　2年內皆可申請

男子遇警乖乖交出摻安毒「彌豆子毒咖啡包」

台東縣政府教育處公布　最新停課措施

更多熱門

相關新聞

新北樹梅甘甜好滋味　八里年產值達400萬

新北樹梅甘甜好滋味　八里年產值達400萬

新北市八里區為全台樹梅最大產區，其中「大容量果園」產量最多，園區內的樹梅由園長陳義和從30多年前開始引進，為了適應八里在地氣候，30年來持續進行調整改良，如今已成為樹梅職人。

台大金山分院推廣預立醫囑週年

台大金山分院推廣預立醫囑週年

台大金山分院開設防疫急門診　供快篩陽者PCR

台大金山分院開設防疫急門診　供快篩陽者PCR

捐血送快篩！新北義消團長號召民眾挽袖解血荒

捐血送快篩！新北義消團長號召民眾挽袖解血荒

轟中央「接通電話卻捂住耳朵」　侯友宜回應

轟中央「接通電話卻捂住耳朵」　侯友宜回應

關鍵字：

新北圖書館

讀者迴響

熱門新聞

反骨雙胞胎「卸掉濃妝」爆反差！清純模樣曝

研究：Omicron在物體表面比原始毒株活更久

廖老大取消訂位「反嗆報警阿」GG　消保官解答

連千毅又盜圖被抓！　正妹當事人曝光嗆聲：匯1200萬道歉

研究發現：確診輕症者43％出現長久性後遺症

劉真6歲女兒「知道媽媽已不在了」

確診破百萬奪千命　蔡英文等3人遭告發涉殺人罪

男大生整形整到死　躺手術台遭放血30分鐘

賈永婕曝「救命神器」急缺嬰幼兒管線

沙鹿破爛車庫屋成交7461萬被笑翻　土開曝：根本撿到寶

媽祖一來就賣掉2台車　白沙屯媽突衝TOYOTA車廠員工感動下跪

確診關7天快篩陽能上班？勞動部解答

增49死！本土增8萬5720例

女主播誤喝清冠一號！　「4嚴重副作用」嚇壞

再推3萬元生活補貼、紓困貸款？　勞長許銘春回應了

更多

最夯影音

更多
他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」

他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」
新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面