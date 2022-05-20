騰訊體育裁撤「籃球、足球運營組」　6大業務裁員或影響上百員工

▲騰訊體育宣佈裁撤6大業務組。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

騰訊控股集團昨（19）日公布《關於OVBU體育業務部組織架構調整的通知》，將裁撤籃球運營組、足球運營組、綜合大項目運營組、市場營銷中心、產品中心／增值產品組、平台研發中心／推薦平台組&平台研發中心／畫像與算法組共6大業務組，裁員情況或影響上百人。

▲騰訊體育轉播CBA賽事。（圖／翻攝騰訊體育）

《界面新聞》報導，此次架構調整涉及騰訊體育員工約100人，其中一部分被優化，另一部分將被調整到新的架構，員工可以自主選擇。這是騰訊體育繼2021年4月跟隨騰訊PCG整體調整後，又一次重要的組織架構變化。

據了解，騰訊體育近年逐漸將版權內容轉移至騰訊視頻，最受歡迎的NBA業務也在2020年7月轉交給騰訊視頻，5年15億美元的版權費也交由騰訊視頻承擔。美國職棒大聯盟（MLB）的新版權合作方也是騰訊視頻，不再是此前的騰訊體育。

騰訊體育手上還有2021-2022賽季歐冠、歐聯，中超及F1等賽事版權。其中，歐洲足球賽事已接近尾聲，新版權歸屬成為騰訊體育在集團內存續的觀察重點。

值得注意的是，騰訊體育旗下的體育版權運營組、體育經紀和賽事直播組等具備變現能力的業務團隊仍被保留，而騰訊體育還握有2021-2023共三個賽季的中超版權，受疫情、俱樂部經營等因素的影響，中超的影響力和變現能力正在萎縮，也間接影響騰訊體育的收益。