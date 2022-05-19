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大陸 大陸焦點 特派現場

騰訊淨利連3季下滑　馬化騰：已實施成本控制「調整非核心業務」

▲上海騰訊大樓。（圖／CFP）

▲騰訊淨利連3降，股價也持續下跌。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸科技龍頭騰訊18日公布2022年第1季財報，經調整後淨利255億元，同比下降23%，已連續3個季度下滑。消息公布後，19日騰訊在港股價一開盤即重挫，截至上午10時下跌超過8%。

根據騰訊財報，騰訊第1季營收1355億元，市場預期1410.58億元，上年同期1353.03億元，同比基本持平；淨利潤234億元，同比下降51%；非國際財務報告準則（Non-IFRS）下，淨利潤255億元，同比下降23%， 已連續3個季度淨利潤下滑。

進一步觀察可發現，騰訊第1季網路廣告業務收入同比下降18%（至180億元）。騰訊解釋，這是由於教育、互聯網服務及電子商務等行業的廣告需求疲軟，以及網路廣告行業自身適應監管變化的影響，部分被快速消費品行業的穩定需求以及騰訊合併搜狗所帶來的廣告收入抵銷。

▼騰訊CEO馬化騰。（圖／CFP）

▲▼馬化騰,騰訊。（圖／CFP）

其中，社交及其他廣告收入下降15%（至157億元），主要由於移動廣告聯盟廣告業務適應監管影響，收入大幅減少。公眾號內的訂閱列表廣告拉動其廣告收入增長，部分抵銷了聯盟廣告收入的下滑。媒體廣告收入下降30%（至23億元），反映騰訊新聞及騰訊視頻等媒體廣告的收入下滑，但部分被北京冬季奧運會的廣告收入所抵銷。

收入降低同時，開支持續增加也是影響業績的因素。財報顯示，第1季騰訊收入成本同比增長8%（至784億元）， 主要由於伺服器與頻寬成本增加、支付交易金額增長產生的交易成本增加以及內容成本增加所致，部分被管道及分銷成本減少所抵銷。

行政開支同比增長41%（至267億元），主要由於股份酬金開支增加、研發開支及雇員成本增加（反映在重點戰略領域的持續投入導致的雇員人數增加）、海外附屬公司開支增加，以及最近收購的附屬公司帶來的開支。

具體的員工數據方面，截至3月31日，騰訊有116213名員工，2021年同期為89228名，同比增長約30%；總酬金成本為292.29億元，2021年同期為204.01億元，同比增長43.27%，員工酬金開支持續增加。按此推算，騰訊員工人均月酬金8.38萬元，較去年同期略有增加。

對於利潤連降，騰訊CEO馬化騰表示，已經實施了成本控制措施，並調整了部分非核心業務，有助於在未來實現更優化的成本結構。

對於成本的控制，騰訊總裁劉熾平強調，他不會盲目調整成本結構，也不會因為短期臨時的因素帶來的壓力就隨便調整，「在短期逆風的環境下，會持續控制成本，但整體成本優化的目標是面向長遠的，騰訊也有清晰的優化重點。」

大陸官方近期重新恢復遊戲版號發號，騰訊遊戲業務的前景也備受關注，騰訊首席戰略官詹姆斯米歇爾認為，版號發放是積極的市場信號，「首批發佈名單中可能沒有騰訊的產品拿到版號，但是對我們而言沒什麼問題。」

米歇爾還說，版號政策對於新創公司的現金流影響更大，對於手握多款遊戲的大公司而言相對影響較小，所以先給新創遊戲公司發放版號也在情理之中，未來包括騰訊在內的公司會陸續拿到版號，「隨著版號發放數量的不斷增長，監管環境趨於穩定，營收增長趨勢也會在未來數月內逐步改善。」

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