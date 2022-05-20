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快訊／桃園女快篩陽吃化痰藥後倒地亡　檢將化驗追查真正死因

▲桃園地檢署1名員工27日傳出身體不適自行就醫PCR檢測，今天傳出陽性確診，桃檢立即針對其辦公室清消，3名密切接觸者快篩後呈陰性並居家隔離。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市76歲吳姓婦人18日身體不適，經快篩後呈陽性反應，家人拿出NAC（化痰藥物）服用後竟突然倒地，送醫急救後仍不治。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓婦人18日晚間身體不適，經家人協助快篩呈現陽性反應，隨即以化痰藥NAC服用，但吳婦卻突然倒地，經送醫急救後仍宣告不治，家屬對此無意見；桃園地檢署檢察官19日相驗後認為不排除與新冠肺炎有關，但亦有可能是心肺衰竭致死，將化驗後確認死因。

檢警調查，76歲的吳姓婦人18日晚間7時許在家中感覺身體不適，家人幫忙快篩為後呈陽性反應，家人拿出預備的化痰藥NAC讓其服用，吳婦坐在沙發上休息，晚間8時許，吳婦突然倒地，家人檢視時發現已無呼吸心跳，趕緊請消防人員協助送醫急救，但仍於晚間9時宣告不治。

最近疫情日趨嚴重，坊間有醫師提出，西班牙研究發現「確診者使用化痰藥NAC，可能可以減少四成的死亡率」，導致民眾爭先前往藥局囤貨。根據維基百科顯示，所謂的NAC，亦即是半胱氨酸的前體藥物，服用、靜注或吸入後可補充穀胱甘肽儲備量；用於治療對乙酰氨基酚（普拿疼）中毒、解化過濃的黏液，因此可用於緩解支氣管肺障礙（肺炎、支氣管炎、慢性阻塞性肺病、囊腫性纖維化）的症狀。常見副作用包含惡心或嘔吐，此類副作用以口服劑為主。其他副作用還包含皮膚紅斑、搔癢。較嚴重副作用則可能發生非免疫型的全身型過敏性反應。

根據中央流行疫情指揮中心羅一鈞指出，NAC化痰藥物不僅對於新冠病毒的效益研究證據仍不足，民眾任意服用也可能引發噁心、嘔吐、腸胃不適，甚至引發皮疹、臉部／舌頭／喉嚨腫脹或是支氣管痙攣等過敏反應。民眾囤積NAC藥物可能導致真正長期需要化痰藥物的肺部疾病患者無法取得。另一方面，醫療人員提供建議和民眾搜尋資料時，都需要謹慎確認內容正確性，避免引起不必要搶購。

據指出，因吳婦快篩陽性後還未做PCR檢測，桃園地檢署檢察官19日率法醫相驗後初步認為死因不排除是新冠肺炎感染，亦有可能是心肺衰竭致死，至於真正死因仍須進一步化驗才能確認。

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