潛工廠偷電纜跳河逃逸　游300公尺體力不支...乖乖被逮

▲桃園市紀姓男子18日深夜潛入蘆竹區某工廠竊取電纜線，但碰見工廠人員巡視被察覺，跳入大坑溪潛水逃逸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市紀姓男子18日深夜攜帶螺絲起子等工具潛入蘆竹區某工廠竊取電纜線，不料被工廠人員巡視發現紀奪門逃逸，警方據報趕來處理，紀竟跳入大坑溪企圖水遁，員警前後包夾，紀在水中載浮載沉游了近300公尺後體力不支上岸束手就擒，警方偵訊後依準強盜罪嫌將紀男移送桃檢偵辦。

▲桃園市紀姓男子18日深夜潛入蘆竹區某工廠竊取電纜線，潛水逃逸後因體力不支被員警當場人贓俱獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警方指出，53歲的紀姓男子疑缺錢，18日深夜10時30分許，攜帶螺絲起子、鉗子與手套等工具潛入蘆竹區錦溪路某工廠竊取電纜線，得手電纜線等贓物後，工廠人員巡視發現，紀為維護其竊得贓物竟威嚇被害人讓道，隨即奪門而逃。工場人員立即打電話向南崁派出所報案。

▲桃園市紀姓男子深夜潛入蘆竹區某工廠竊取電纜線，警方起出大批贓物與工具等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

正在附近巡邏的警網據報後在5分鐘內趕抵工廠，發現紀男跳入大坑溪正在潛泳，員警也跳入水中追捕，員警找來線上警網支援在大坑溪沿岸佈線監視，紀男游了近300公尺後，疑因體力漸漸不支主動上岸，被岸邊守候員警當場人贓俱獲。

▲桃園市紀姓男子深夜潛入蘆竹區某工廠竊取電纜線，警方偵訊後依準強盜罪嫌移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警方表示，紀姓男子於夜間挑選防盜設備較為薄弱的工廠廠房，破壞工廠大門鎖具後侵入竊取電纜線，屬於準強盜罪嫌，由於該工廠未裝置監視錄影設備才成為其下手目標。警方呼籲，企業廠房於夜間應不定時巡視，加強防盜安全措施，遇有可疑人士，立即撥打電話110向警方報案，以免淪為宵小竊賊覬覦目標。

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