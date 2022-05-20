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社會 社會焦點 保障人權

20名檢察長交接 法務部長要求積極查賄選

▲蔡清祥期許檢察體系開創檢察新文化的理念 。（圖／記者蘇位榮攝）

▲蔡清祥期許檢察體系開創檢察新文化的理念 。（圖／記者蘇位榮攝）

記者蘇位榮／台北報導

法務部日前公布20名檢察長異動，今天在司法官學院舉辦卸任新任檢察長交接及宣誓典禮，法務部長蔡清祥期許檢察體系開創檢察新文化的理念，即「專業導向」、「品德第一」、「用心領導」、「創新思維」，也要求檢察長以專心、專注、專責的態度，帶領檢察官實踐新文化。

為因應年底九合一選舉，選舉活動陸續展開，蔡清祥表示，法務部已擬具嚴防假訊息、境外資金、阻止滲透來源介入選舉等面向的「選舉查察工作綱領」，送交全國各檢察機關，規畫反賄選宣導，要求檢察機關結合檢察、調查、警察、政風機關的整體力量，務必做好查賄部署策略及反賄選宣導活動，確保選舉公正、乾淨、平和、順利地進行，達到「公平選舉、杜絕不法」核心目標。

蔡清祥對於檢察業務提出重點改革方向。他表示，國民法官新制將於112年1月1日施行，檢方應做好萬全準備，法務部將在今年八月檢察人事調動時，挑選或鼓勵優秀且已受過完整教育訓練且有熱忱檢察官及檢察事務官，加入公訴組，期待檢察官在法庭上能有精湛的表現，形塑檢察官在國民心目中公義代表人的正面形象。

在毒品贓證物管理上，蔡清祥說，調查局之前遺失保管毒品，引起社會譁然，各檢察機關務必做好贓證物庫管理，目前司法警察機關已移送偵辦案件，各地檢署不得拒收相關扣案毒品等贓證物，檢察官應儘速向法院聲請裁定判決前銷燬毒品、半成品、先驅原料及相關化學品及易生危險扣押物等，減少毒品保管風險，防止人謀不臧情事再度發生。

疫情期間，蔡清祥指示，檢察機關對於內勤案件應積極運用遠距視訊，目前各地檢署針對相驗及偵查案件，運用視訊方式開庭，成效良好，可便民又可減輕檢警工作負荷，尤其在轄區幅員較大的地檢署，案件當事人不必舟車勞頓，警察也不用耗費解送人犯的時間、人力，內勤檢察官、書記官、法警不必久等，是三贏的局面，應擴大運用以提升偵查效能。

▲法務部卸、新任檢察長交接典禮 。（圖／記者蘇位榮攝）

▲法務部卸、新任檢察長交接典禮 。（圖／記者蘇位榮攝）

至於性侵害刑後強制治療處所問題，蔡清祥表示，目前收治於臺中監獄培德醫院的性侵害刑後強制治療受處分人計有45人，依照司法院釋字第799號解釋，為有效調整改善，並確保強制治療制度運作之成果，須於112年12月31日以前，移至適宜的醫療處所，以符合刑罰執行與強制治療應明顯區隔之憲法要求。自799號解釋公布後，新增約10多名受處分人，各檢察長就任後，應積極洽詢在地醫療院所，尋找適於執行強制治療處所。

日前彰化地區發生「臺中大甲媽祖」遶境，爆發政黨率眾搶轎滋事案件，雲林也發生「北港武德宮」陣頭聚眾鬥毆案件，蔡清祥表示，科技進步，透過社群通訊軟體進行串連集結鬥毆的犯罪行為，時有所聞，已嚴重危害社會秩序，各檢察長上任後，須密切注意轄區治安，積極督促檢察官迅速介入偵辦，指揮司法警察機關妥速蒐證，強力壓制，遏止不法。

蔡清祥也提到，綠能產業利益龐大，引來不肖人士覬覦，而與黑道人士、民意代表勾結，衍生組織犯罪、貪瀆不法等犯罪，法務部已偵破多案，達到嚇阻效果，這類案件應建立橫向聯繫機制，與相關行政機關密切合作，結合警、調、廉等機關與相關部會及地方政府共同查辦，向上溯源，擴大偵辦，澈底根除綠能產業相關犯罪，保護綠能產業的健全發展。

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