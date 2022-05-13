檢察長大換血 張斗輝接台灣高檢署檢察長

▲法務部常務次長張斗輝接掌台灣高檢署檢察長。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇位榮／台北報導

法務部人審會今天公佈六名新任檢察長人事，備受矚目的台灣高檢署檢察長由法務部常次張斗輝接任，常次遺缺由法務部檢察司司長林錦村接任，高雄高分檢檢察長由費玲玲接任，台南高分檢檢察長由朱家琦接任，花蓮高分檢檢察長由洪培根接任。

這波檢察長高層人事異動，法務部開出六個檢察長職缺，檢察官人事審委員會民選委員四月間公告廿九名檢察長候選名單，在台灣高檢署檢察長邢泰釗獲總統提名，經立法院同意通過接任檢察總長後，對全國檢察官有實質指揮權的台灣高檢署檢察長，由司法官訓練所廿期結業的法務部常次張斗輝接任。

▲俞秀端接任桃園地檢署檢察長。（圖／記者蕭可正翻攝）

法務部公佈的新任檢察長人選名單中，受到矚目的包括，桃園地檢署檢察長由彰化地檢署檢察長俞秀端（35期）接任，俞秀端去年任花蓮地檢署檢察長時，處理台鐵太魯閣事故，臨危不亂，有條有理，後升任彰化地檢署檢察長，一年後再升任桃園地檢署，檢察體系首長大多為男性主導，俞秀端雖為女性，但憑藉能力快速往上升，顯見獲當局重視。

另外，原任行政執行署副署長的陳盈錦（33期），去年八月主動回任新北地檢署作個陽春檢察官，獲檢審會遴選進入檢察長候選名單，再獲矚目，升任屏東地檢署檢察長。

其他檢察長異動如下：

高雄地檢署檢察長莊榮松接任廉政署署長，遺缺由橋頭地檢署檢察長洪信旭接任，保護司長毛有增接任新北地檢署檢察長，廉政署長鄭銘謙調任金門高分檢、台中高分檢檢察官郭景東接任金門地檢署檢察長，曾赴耶魯大學進修一直在南部發展的廉政署南調組長黃元冠，升任連江地檢署檢察長。

行政職者除了林錦村接常次、莊榮松因檢察長職期任滿6年轉調廉政署長外，尚有台中地檢署檢察長黃謀信調檢察司長，須報行政院核定。而任期亦滿6年的台中高分檢檢察長謝榮盛與新北地檢署檢察長徐錫祥，分別調任最高檢主任與台中高分檢主任。

屏東地檢署檢察長張介欽調新竹地檢署、新竹地檢署檢察長郭永發調台中地檢署、雲林地檢署檢察長洪家原調彰化地檢署、澎湖地檢署檢察長張春暉調雲林地檢署、洪信旭掌雄檢、花蓮地檢署檢察長鍾和憲調橋頭地檢署、金門地檢署檢察長戴文亮接台東地檢署、台東地檢署檢察長蔡宗熙調花蓮地檢署、連江地檢署黃智勇調澎湖地檢署。

另有八名檢察長未異動，分為台北地檢署檢察長林邦樑、士林地檢署檢察長繆卓然、苗栗地檢署檢察長陳松吉、南投地檢署檢察長張云琦、嘉義地檢署檢察長張曉雯、台南地檢署檢察長葉淑文、宜蘭地檢署檢察長李嘉明和基隆地檢署檢察長余麗貞。