法務部長：檢察長遴選原則 考量歷練和辦案能力

▲法務部長蔡清祥 說明新派檢察長遴派條件，主要考量在心態年輕化，行政歷練及辦案能力。（圖／記者蘇位榮攝）

記者蘇位榮／台北報導

法務部長蔡清祥今天表示，這波檢察長人事大換血，遴派原則是「公正、公開、透明、無私」及為國舉才，完全尊重檢察官人事審議委員會提出的檢察長入圍名單，兼顧北中南人才平衡及老中青世代傳承，並通盤考量辦案能力及各種歷練。

這波檢察長人事異動，最受矚目是接任桃園地檢署檢察長俞秀端（35期），俞秀端從去年任花蓮地檢署檢察長，處理太魯閣號出軌意外事件得宜，獲青睬直升彰化地檢署檢察長，這次再升任桃園地檢署檢察長，未來前途看好，可為女性檢察長未來晉升指標。

蔡清祥表示，這次女性檢察長初派較少，主要是整體考量，沒有刻意考量期別和性別，俞秀端是大家都公認升任檢察長人選，因此派升到六都核心。

另外，一審陽春檢察長陳盈錦（33期）拔擢升任屏東地檢署檢察長，陳盈錦曾任行政執行署副署長，但因執行署處理基隆陳青旭執行案受到外界質疑，陳盈錦主動回任新北地檢署作個陽春檢察官，在一審任內，表現穩健，處事誠懇，具溝通能力，獲基層肯定，再獲升任，從一審檢察長直接派任為屏東地檢署檢察長。

蔡清祥表示，考量到北中南區域平衡，台中高分檢檢察官郭景東（36期），曾任一審主任檢察官及襄閱主任檢察官，默默做事，特別予以派任金門地檢署檢察長，也是對大多數戮力從公不善交際的檢察官一種肯定。

頗受肯定的現任高雄高分檢察官派駐廉政署南調組組長的黃元冠（37期），是這波人事案派任期別最資淺者，他獲檢審會入圍檢察長人選後，受各方矚目，此次獲升任連江地檢署檢察長。蔡清祥表示，黃元冠曾調法務部辦事及出國進修，學識專業及行政歷練完整，派駐廉政署期間，屢屢偵破貪瀆案，且蒐證嚴密，曾創下向法院聲押率百分百之佳績，因此循例拔擢派任連江地檢署檢察長。

至於現任保護司長毛有增（30期），曾任台中地檢署檢察長，歷練過法務部檢察、調查、廉政、行政執行四大系統，去年在台中地檢署檢察長任期尚未任滿，直接調回法務部法制司司長，後再調保護司司長，這次再升任新北地檢署檢察長，連三跳，可預見其在檢察體系未來發展。