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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

檢察長調動　「接地氣」能手張斗輝掌高檢署！指揮全國刑案

▲▼立法院司法委員會邀請法務部次長張斗輝備質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲法務部次長張斗輝將擔任高檢署檢察長。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

法務部13日公布今年度的檢察長異動名單，共有20位檢察長職位異動，其中最受矚目的，就是法務部常務次長張斗輝，接任高等檢察署檢察長，未來將統籌全國一二審檢察官，並為刑事案件的實質總指揮。另外近年來竄升極快的台中地檢署檢察長黃謀信，則回歸法務部擔任檢察司長。

法務部長蔡清祥上午在接受媒體訪問時指出，本次檢察長調動的原則「公正、公開、透明、無私」及為國舉才，完全尊重檢察官人事審議委員會提出的檢察長入圍名單，從中通盤審慎考量，遴派最適任的人選。他認為檢察長必須以身作則，專注檢查業務，積極解決機關面臨之問題或協助同仁處理工作上所遭遇之困難，及真心關懷所屬同仁。另外品德操守、本職學能、領導統御、溝通協調等各面條件，都非常重要。

▲▼法務部長蔡清祥談檢察長調動。（圖／記者吳銘峯攝）

▲法務部長蔡清祥談檢察長調動。（圖／記者吳銘峯攝）

在蔡清祥揭示的原則下，備受矚目的臺灣高等檢察署檢察長，人選呼之欲出，果不其然，由常務次長張斗輝拿下。張斗輝是司法官學院第20期結業，現年65歲，曾任屏東、彰化、台中地檢署、台中高分檢等檢察長。他任職其間曾因墾丁春吶毒品問題嚴重，在夜間帶隊前往墾丁宣導站崗；也因職棒假球案件猖獗，親自帶隊進球場坐鎮；更積極打擊詐騙集團。擔任次長後，他負責推動新世代反毒策略，成功抑制新施用毒品的人口數量；此外近年來通膨問題嚴重，張斗輝擔任行政院跨部會「物價聯合稽查小組」召集人，在平穩物價方面贏得府院高層讚賞，也獲得基層檢察官高度肯定。張斗輝可以說是法務部相關政策能贏得民心的「接地氣」推手。

此次檢察長調動中，現任保護司長毛有增近年來歷練台中地檢署檢察長後，又回歸司法行政系統擔任法制司長、保護司長，這次再獲賞識，升任新北地檢檢察長，未來必有一番作為。而現任台中地檢署檢察長黃謀信，也轉進法務部擔任檢察司長，該職位因熟稔全國檢察官行政業務，未來發展性極佳，甚至連蔡清祥也都曾歷練過檢察司長。而本次調動中最年輕的為37期的高雄高分檢察官派駐廉政署南調組組長黃元冠，因學經歷豐富，獲拔擢為連江地檢署檢察長。

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