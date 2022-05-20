張斗輝走馬上任掌高檢署　蔡清祥勉勵實踐檢察新文化

▲新任高檢署檢察長張斗輝（右）在法務部長蔡清祥（左）監交下接過印信。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

法務部20日舉行新任檢察長、高階主管聯合交接典禮，台灣高等檢察署新任檢察長張斗輝等人，接下印信走馬上任。法務部長蔡清祥致詞時，勉勵張斗輝等人要實踐檢察新文化，並強勢壓制聚眾暴力犯罪、有效打擊妨害綠能產業犯罪等7大政策。

本次「法務部卸、新任高階主管暨所屬檢察、廉政機關首長聯合交接及宣誓典禮」，由蔡清祥親自主持，司法院秘書長林輝煌、最高檢察署檢察總長邢泰釗等人到場觀禮。但因疫情關係，包含新任最高檢主任謝榮盛、福建金門高等檢察署金門檢察分署檢察長鄭銘謙、廉政署長莊榮松等人，均未能到場，改由代理人出席交接儀式。

蔡清祥致詞時指出，他去年就提出開創檢察新文化的理念，也就是「專業導向」、「品德第一」、「用心領導」、「創新思維」，並期許檢察長應以專心、專注、專責的態度，帶領同仁實踐新文化。所以新的檢察長上任後，他勉勵眾人在第一線以實踐檢察新文化的精神貫徹執行。

接著蔡清祥提出七大政策，期許檢察長們能貫徹執行，分別為「充分準備國民法官法的實施」、「落實執行毒品贓證物的管理」、「內勤案件積極運用遠距視訊」、「尋覓適當之性侵害刑後強制治療處所」、「強勢壓制聚眾暴力犯罪」、「有效打擊妨害綠能產業犯罪」，以及「完善規劃九合一選舉查察工作」。

蔡清祥在提到「有效打擊妨害綠能產業犯罪」時，特別點名新任台高檢檢察長張斗輝，蔡清祥指出，綠能產業之利益龐大，常引來不肖人士覬覦，而與黑道人士、民意代表勾結，衍生組織犯罪、貪瀆不法等犯罪，「在我們國家面臨到經濟的發展，急需發展綠能產業時，我們有責任要防護地方綠能產業的建設。」他需要建立橫向聯繫機制，並與相關行政機關密切合作，結合警、調、廉等機關與相關部會及地方政府共同查辦，向上溯源，擴大偵辦。因此蔡清祥認為張斗輝上任後，依照張斗輝辦案贏得民心的「接地氣」能力，一定能把妨害綠能產業的相關犯罪，有效打擊。

▼張斗輝。（圖／記者李毓康攝）