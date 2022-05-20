2孩確診「高燒39度+心跳160」　雙寶爸怒：別再說確診沒什麼！

▲雙寶爸帶著2名發燒孩子到醫院要做PCR，發現人滿為患。（示意圖／記者湯興漢攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

雙寶爸的憤怒！一名爸爸因為一家4口全確診，而他2個年僅3歲和5歲孩子在發病時，不僅高燒39度三天，心跳還飆到160，讓他嚇得直呼「別說確診沒什麼因為小孩很痛苦」，更直指政府「所謂的超前部署爛爆了！」

這名憤怒的爸爸在「爆怨公社」發文表示，日前因為2個孩子發燒，所以想帶去醫院做PCR，發現醫院人滿為患，「現場目測40人以上，大部份都在咳嗽」，一問之下被告知要排至少三個小時，怕小孩留在那裡被傳染只好先回家。

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沒想到回家快篩後，兒子和女兒果然都呈陽性，接下來2人連續三天不斷發燒破39度，心跳甚至跳到160，當下真的快嚇死，其餘時間也都在120~140左右，同時還伴隨著咳嗽、顫抖發冷等症狀，全靠塞劑才完全退燒，讓他直呼「別在說確診沒什麼，因為小孩很痛苦」。

後來連他和妻子也確診，雖然不像小孩一樣發高燒，但卻狂咳嗽和頭暈，「想跟大家說大人撐得過，小孩未必撐得過，第一次想罵政府，所謂的超前部署爛爆了」，一切都要人民自立自強，也希望大家不要輕忽病毒的傷害和後遺症，「最辛苦的還是醫護人員不眠不休」。

有網友看完詢問，「心跳破百怎麼不叫救護車？」對此，原PO回覆表示，「有詢問過醫生，小孩本身心跳就快加上高燒，所以只能先觀察。」

不少人紛紛送上安慰，「辛苦了，這病毒大人都受不了，更何況小孩生病本來就難照顧」、「小孩有確診真的要特別小心照顧，我朋友他小孩也是確診，發燒到40幾度眼白都翻過來，全身抽搐」、「真正感染到的就知道，小孩子很難忍受那種病程，痛到止痛藥都沒有用！呼吸困難，連續發燒，全身都痛，像車禍被輾！不小心就有生命危險！」