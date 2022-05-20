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別眨眼！ 「最強大腦」孫葉芃平均2.03秒還原金字塔魔方破亞洲紀錄

記者魏有德／綜合報導

有著大陸「最強大腦」之稱的孫葉芃15日以2.03秒的平均成績打破WCA金字塔魔方（魔術方塊，下同）平均亞洲紀錄。據了解，這項紀錄已有三年多無人可破，孫葉芃破紀錄後表示，「下一步希望，三年多沒打破的金字塔魔方單次亞洲紀錄也收入囊中。」

▲孫葉芃以平均2.03秒成績還原金字塔魔方破亞洲紀錄。（圖／翻攝北京時間）

▲孫葉芃以平均2.03秒成績還原金字塔魔方破亞洲紀錄。（圖／翻攝北京時間，下同）

《天目新聞》報導，出生於安徽合肥，成長於廣東深圳的孫葉芃，如今正在美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）讀應用數學和統計雙專業，他表示，「玩魔方雖然不需要數學知識，但兩者卻息息相關，自己特別喜歡探索難題，解決魔方就像探索難題，即如何以最短時間找到最佳解決方法。」

▲孫葉芃以平均2.03秒成績還原金字塔魔方破亞洲紀錄。（圖／翻攝北京時間）

孫葉芃幼年時被診斷患有先天性脊柱裂，先後接受過5次大手術，他認為，「身體上的因素確實對玩魔方有一定影響，這個病在醫學上來講，對手指靈活程度有一定影響，尤其是在比賽這種緊張的情況下。」

孫葉芃深知自己的手速在同層級選手中並不算快，手指既然無法達到高精準度，就得其他方面來彌補，因此，其他人可能需要14步完成的魔方路徑，孫葉芃會想辦法用10步完成，「我會注重一些解法，嘗試找到比別人更短的路徑復原魔方。」

▲孫葉芃以平均2.03秒成績還原金字塔魔方破亞洲紀錄。（圖／翻攝北京時間）

打破WCA亞洲金字塔魔方平均紀錄後，孫葉芃除將下一個目標瞄準金字塔魔方亞洲單次紀錄，還想朝世界紀錄邁進，他強調，「近期金字塔魔方平均世界成績被刷新到了1.66秒，現階段破世界紀錄比較難，目標是先破2秒大關，在你們看來可能只是一個零點一幾秒的幅度，但對我們的練習來說，這其實是一個蠻大的跨度了。」

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