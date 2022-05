2正妹參觀金字塔　遭13青少年「包圍性騷」癡漢尾隨！影片曝光

▲2名女遊客到埃及參觀金字塔,遭13名青少年包圍性騷。(圖/翻攝自推特,下同)

記者張寧倢/編譯

最近網路上流傳出一段「集體性騷」影片,事發場所竟然是知名觀光地。2名外籍正妹到埃及開羅參觀金字塔,卻遭到13名青少年尾隨,還如癡漢般地不斷對兩人性騷擾,氣得導遊用手機拍下這段畫面,揚言要將此事告上埃及旅遊部。

Saw a video sometime back which made fun of Indian men for trying to take selfies with female foreign tourists. Well, here is one from Egypt. So don't just single out India. pic.twitter.com/BxrUAf14U3