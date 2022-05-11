2正妹參觀金字塔　遭13青少年「包圍性騷」癡漢尾隨！影片曝光

▲2名女遊客到埃及參觀金字塔，遭13名青少年包圍性騷。（圖／翻攝自推特，下同）

記者張寧倢／編譯

最近網路上流傳出一段「集體性騷」影片，事發場所竟然是知名觀光地。2名外籍正妹到埃及開羅參觀金字塔，卻遭到13名青少年尾隨，還如癡漢般地不斷對兩人性騷擾，氣得導遊用手機拍下這段畫面，揚言要將此事告上埃及旅遊部。

Saw a video sometime back which made fun of Indian men for trying to take selfies with female foreign tourists. Well, here is one from Egypt. So don't just single out India. pic.twitter.com/BxrUAf14U3 — Dr. Ajayita (@DoctorAjayita) May 6, 2022

根據《每日郵報》報導，最近社交媒體上出現一段影片顯示，2名正妹旅客到埃及首都附近的吉薩金字塔（Giza Pyramids）旅遊，兩人穿著時髦、外型亮麗，其中一人身穿低胸斜肩上衣與白色短褲，另一人則穿低胸洋裝，沒想到卻引來附近至少13名青少年聚集尾隨，還當眾包圍這2名外籍正妹，不斷騷擾她們，行跡宛如癡漢。

導遊氣不過，直接拿出手機蒐證。影片中可見，有少年強行和正妹自拍，還出言調戲，其中一名正妹不堪其擾，轉身試圖推開少年，然而，這13名少年卻絲毫不以為意，仍繼續跟著她們，2名正妹被迫加快腳步離開。導遊指控，這些青少年從「口頭與肢體上」騷擾女性遊客，因此當場警告將向埃及旅遊部告發。

影片曝光後，警方出動逮捕這群青少年，目前他們正在等候調查中。埃及檢方表示，被捕的少年都介於13歲到15歲之間，如果最終被起訴，他們將在少年法庭受審。報導補充，過去前往吉薩金字塔和其他知名埃及古蹟的遊客，經常會有年輕男子跟在他們身邊兜售紀念品等，但近年來受#MeToo運動已發，女性開始在網路上談論性騷問題，也促使當局加大性騷擾相關懲罰力度，目前最高可判5年監禁。

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