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太平溪人工濕地喜迎新生命　鳥兒育雛好溫馨

▲太平溪人工濕地喜迎新生命。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲太平溪人工濕地喜迎新生命。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

5月份進入了鳥類育雛季節，近日在台東市郊太平溪人工濕地，常見紅冠水雞有如水上輕功般，「咕－呲、咕」的在水生植物上奔跑，還不時可見雌鳥帶著雛鳥進行濕地巡禮的溫馨畫面，台東縣環境保護局歡迎民眾到太平溪人工濕地散散步，感受濕地生態與自然環境的生命力，但請避免干擾，也千萬不要亂丟棄垃圾，共同維護好環境。

台東縣政府表示，太平溪人工濕地作為污水處理設施，可兼具污染淨化及營造生物棲地的功能，在多年的努力之下，許多生物也常居於此，使太平溪人工濕地的生物多樣性越趨於完善，除了讓人工濕地符合永續發展目標(SDGs)中第6項「淨水及衛生」，也營造了多元的生物棲地。

▲太平溪人工濕地喜迎新生命。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲太平溪人工濕地喜迎新生命。（圖／記者楊漢聲翻攝）

環保局指出，近年來太平溪人工濕地生態多樣性越趨豐富，近期發現濕地中紅冠水雞雌鳥帶著新生雛鳥在濕地中來回奔走，為的是在水生植物上進行捕食教學，看到這個畫面，讓在人工濕地散步的民眾備感溫馨。在多年來的場域經營管理之下，太平溪人工濕地不只是適合民眾遊憩休閒的場域，更是孕育多元生態的優質場域。

環保局呼籲，5月22日為國際生物多樣性日，提醒民眾到濕地觀察濕地生物時，請在遮蔽處且不要喧擾，不餵食，不誘拍，避免干擾到烏類育雛，垃圾不要隨意棄置，共同維護濕地生物多樣性的環境。

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