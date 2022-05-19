國中棒球隊教練不當體罰　台東縣教育處：不排除解聘

▲台東縣議員張全馨嵐接獲多位家長陳情要求撤換教練。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東某國中棒球隊又傳出教練不當體罰及霸凌學生，台東縣議員張全馨嵐19日在議會單位質詢時指出，目前有14位家長向她陳情撤換教練，因此強烈要教育處儘快處理，撤換教練，才能讓孩子好好的打棒球。教育處長林政宏表示，若屬實將不排除解聘教練。

張全馨嵐指出，日前接獲許多鄉親陳情，有某國中棒球隊教練不當體罰學生，教練曾因學生忘了帶裝備，竟要求跑操場60圈，學生因而出現長達2公分的撕裂傷口；教練情緒不穩時，會對球員吐口水、吼罵「他媽的！滾」、三字經等誇張行為。

張全馨嵐強調，接獲這位教練涉及不當體罰及霸凌的相關案件不止一件，但學校一直說教練只是管教不當而已，而未有進一步說明。目前已有14位家長向她陳情要求撤換教練。

「不是初犯！」這名教練過去曾有毆打學生紀錄，3年前就曾被教育處要求簽下切結書，載明再犯願意主動離職，但從2年前到今年4月仍出現16起不當管教，教練卻沒辭職。張全馨嵐表示，希望教育處做出明確處置，撤換教練，給家長一個交代。

林政宏說，當初學校有調查教練的行為，的確涉及不當管教，但沒有嚴重不當行為，不當體罰和霸凌絕對零容忍，會要求學校重新調查，若調查屬實不排除解聘教練。

但對於該教練，學校則回應表示，教練本身教學及訓練認真，對學生的表現難免求好心切。家長提出的疑點，已由專業運動教練評審委員會進行調查，由評審委員決議教練去留。