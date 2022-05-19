台東縣府呼籲民眾施打新冠疫苗　衛生局官網可查相關資訊

▲台東縣內莫德納疫苗截至5月25日到期尚有9千餘劑可供接種。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣內莫德納疫苗截至5月25日到期尚有9千餘劑可供接種，面對本土新冠疫情嚴峻，疫苗接種可降低染病重症、死亡可有效提升有症狀感染之保護力，台東縣衛生局呼籲年滿6歲以上之民眾，如符合接種COVID-19疫苗條件，請民眾應儘早完成疫苗接種。

另外， BNT疫苗已於日前抵台，中央也將於近期撥配，台東縣自5月26日起將提供成人劑型BNT疫苗供年滿12歲以上之民眾接種基礎劑（第1劑、第2劑），及年滿18歲以上之民眾接種各劑別。

衛生局表示，有關新冠疫苗接種場次請至台東縣衛生局官網查詢(https://reurl.cc/02bGZo)，接種前請務必依疫苗接種間隔時間前往。如為新冠肺炎確者，請於確診日起算3個月後再進行接種！另請民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並經醫生評估過往疫苗接種史及檢核接種紀錄後進行接種。

滿6歲至未滿20歲民眾，如欲前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。有關COVID-19疫苗相關疑問，可洽詢當地衛生所或撥打國內免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。