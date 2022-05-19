台東環保局搬遷展現新風貌　5／23起新地點再為鄉親服務

▲台東縣環保局全新風貌。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環保局即將遷移，新辦公廳舍位於台東市臨海路一段525號，並將自5月23日起在新地點為民服務，全新風貌繼續為鄉親朋友提供優質、便利的洽公及環境教育數位學習場地。

台東縣政府表示，台東縣環境保護局成立以來，一直是借殼而居，目前借用第一棒球場二樓的空間辦公，因其原功能是棒球運動場所，影響公務和民眾洽公環境，而環境保護及環境教育各項事務需要一個良善的空間環境來推展，因此，台東縣政府向行政院環保署及國發會爭取花東基金補助經費辦理遷建工程，總經費約1億3千5百萬元。

環保局指出，同仁盼望多年的台東縣環境保護局辦公廳舍，乍看就像是一艘環保的方舟，建築本身將公務部門的辦公場所與環境教育場所結合，打破一般民眾對公務機關的刻板印象，也規劃了可步行綠化地景步道、觀海平台，將來可開放洽公民眾、縣民好朋友、觀光遊客，在洽辦各項服務的同時，共享無敵海景，在最好的環境裡了解環境保護的重要。

環保局進一步說明，新廳舍位於臨海路及信義路交叉路口，不僅縮短與市區距離，提供民眾更即時便利的服務，也為環保局注入新氣象及活力，近日內已陸續進行搬運作業，並訂於5月23日起，無縫接軌、正式在新廳舍上班，環保局專線089-221999，維持不變，民眾如有需要可多加利用，未來仍將繼續提供鄉親更優質、更有效率的行政服務。