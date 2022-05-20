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侯友宜怒酸中央「接通電話卻捂住耳朵」！喊話2人：到第一線看看

記者閔文昱／綜合報導 

本土疫情加劇，新北多次反應問題包含開立居隔單卡卡等，民進黨副秘書長林鶴明卻批評市長侯友宜「一通電話就解決何須表演？」對此，侯回應打給指揮官無數次了，事情都沒解決，「是不是接通了電話，卻捂住了耳朵？」並向蔡英文總統、行政院長蘇貞昌喊話，應該到第一線看看，才知道問題的所在。

侯友宜19日在臉書痛批中央，「是不是接通了電話，卻捂住了耳朵？人民這樣一個聲音，人民這樣一個痛苦，總統，院長，你聽到、看到了嗎？CDC我打電話沒有用，請你應該下來到第一線看看，你才知道問題的所在。」

侯友宜喊話，基層的聲音，請中央趕快聽進去，「請趕快行動、解決問題！」

▲侯友宜18日慰問基層診所。（圖／新北市政府提供）

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市政府提供）

侯友宜19日早上視察亞東醫院接受媒體採訪時表示，他在新北市當了市長2年多，這段期間都在防疫，今年疫情爆發，他不斷的親自與中央流行疫情指揮中心，但好多事情都沒有解決、好多問題都沒有改變，「很多事我溝通了三、四個禮拜，無數次都得不到任何解決。」

侯友宜以快篩試劑為例指出，日前他與指揮中心溝通快篩試劑問題也是，完全沒辦法解決，但總統一句話就解決大半。他呼籲，只有擁抱民眾、了解民眾的需求跟痛苦，才能直接解決問題，這是為政者該做的。

▲▼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、醫療應變組副組長羅一鈞、醫福會執行長王必勝。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

對此，行政院長蘇貞昌則表示，有關防疫資訊系統方面，還有需要改善的部分，特別謝謝唐鳳政委已經連續多天調整改善，若有任何狀況，都要即時甚至超前解決。陳時中則回應，「所有的首長不管衛生局、縣市長都會直接和我聯絡，我們都會仔細聆聽、尋找解決方案，有些可行，有些不可行」。

陳時中也抱怨，「許多看法見仁見智，有時講法也很怪，中央接受意見變成跟著地方走，中央不接受意見變成不理地方，這樣講法都不是公允的」。地方有提出相對意見，指揮中心會考慮全國情形，接連幾次和地方衛生局、首長視訊討論，選擇最大公約數，與專家認定，才能做。

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