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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸首輛火鍋巴士「麻辣」上路　車程1.5小時邊吃邊逛成都地標　

記者魏有德／綜合報導

大陸首輛以麻辣鍋為主題的夜間觀光巴士將在成都亮相。這輛「火鍋巴士」票價89元人民幣（約382.7元新台幣），可供2至3位遊客用餐。按計劃，這條觀光巴士路線每天運行一班，為期僅一個月，在1.5小時車程內，遊客可在車上邊吃邊逛成都市區的知名景點及地標，車上還配有講解員沿途介紹城市文化。

▲四川成都推出「火鍋巴士」。（圖／翻攝封面新聞）

▲四川成都推出「火鍋巴士」。（圖／翻攝封面新聞，下同）

《紅星新聞》報導，火鍋巴士的運行時間為每天晚上7時，每天一個班次，從成都最熱鬧的春熙路出發，途經太古里、望平街、339電視塔、天府廣場等夜間地標景點，全程約90分鐘。「火鍋+巴士」的全新文旅體驗模式，不僅迎合當下年輕人的旅遊消費心理，更打造出了一種輕鬆愉悅的新式火鍋體驗，滿足遊客對吃的需求和逛成都夜景的需要。

走進這輛火鍋巴士可以發現，車內座椅已改成對坐形式，中間擺放的餐桌上有著餐巾紙等一般餐廳常見物品，整個車廂內共有8組餐桌。成都公交集團新城市巴士公司相關負責人指出，車上提供的火鍋食材均為熟食，上桌後即可使用，「考慮到外地遊客的口味差別，火鍋辣度也進行微調，盡量滿足更多人的口感需求。」

▲四川成都推出「火鍋巴士」。（圖／翻攝封面新聞）

該負責人表示，民眾可透過預訂的形式，提前預約火鍋巴士的座位，售價為89元（人民幣）／份，含全程交通、美食套餐、講解等體驗內容，每份可支持2至3位消費者用餐，「火鍋主題僅運行1個月，自5月20日開始至6月19日結束，旨在為吃貨們帶來一場限時限量的夏季文旅消費新體驗。」

▲四川成都推出「火鍋巴士」。（圖／翻攝封面新聞）

這名負責人強調，此次推出的火鍋巴士僅是觀光巴士與美食文化融合的一個縮影，未來還將與酒、茶、川菜等特色美食文化相結合，推出酒館巴士、茶館巴士、川菜巴士等，「借助觀光巴士這個載體去發掘和展示成都獨特的美食特質，助力建設世界美食之都。」
 

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