基隆+2530！6歲以下幼童增131人確診　全市國小疫苗2130人接種

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心19日公布國內本土病例新增9萬0331例，其中基隆新增2530例。市長林右昌表示，在這2530例中，其中女性1322人、男性則有1208人；若年齡別以25-34歲最多，有464人占比18.34%，35-44歲次之，有431人占比17.04%，至於75歲以上的長者有111人、65-74歲有225人、6歲以下有131人。

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林右昌指出，本市居家隔離人數共計5368人，全市社區篩檢站也持續進行，昨日全市篩檢站共計篩檢1110人，今天早上共計篩檢578人；本市社區篩檢站自3月27日設立至今，累積篩檢12萬809人次。

林右昌表示，本市COVID-19專責病房整備及收治情形，專責病床總計有235床，目前已收治187人、空床48床，空床率20.4%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院：重症55名、中症25名、輕症46名；部立基隆醫院：重症13名、中症28名、輕症8名；三總基隆分院：輕症9名；礦工醫院：輕症3名。

林右昌說，本市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止已累計5萬0337人，利用快速通道的有1萬4726人，有2萬1465人完成健康條件審核，符合資格已派案1萬6864人，另有4781人條件不符合。

至於全市高中以下校園停課資訊，部分班級停課的學校，包括高中職1校、國小19校及幼兒園18校，共計38校、83班；統計至5月19日，全市國小已完成疫苗接種共32校，累計實際接種人數共計2130人，剩餘10校將陸續進行疫苗施打。

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