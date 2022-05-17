　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

基隆設置全國唯一「機構型收治站」　20房40床收治住民降載分流

▲基隆設置全國唯一「機構型收治站」　20房40床收治住民助降載分流。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆設置全國唯一「機構型收治站」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌為因應疫情變化，日前指示利用已裁撤的市立仁愛之家仁德樓三樓空間，整備成為全國唯一「機構型後送收治站」，可提供20房、共40床收治機構住民，協助染疫的機構執行住民降載、照顧分流與環境清消任務。

林右昌17日視察後表示，基隆是此波疫情的最前線，碰到的問題也將是全國各縣市未來會面臨的狀況，只能提早準備、臨機應變。而長照機構染疫風險高，全國皆然，中央的指引是就地安置，我們也照中央指引來做；不過我們也預想萬一爆發機構大規模染疫，且就地分艙安置不易時，最好能有機構型收治站來進行後送，所以預先做了準備。

▲基隆設置全國唯一「機構型收治站」　20房40床收治住民助降載分流。（圖／記者郭世賢翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲利用已裁撤的市立仁愛之家仁德樓三樓空間，整備成為全國唯一「機構型後送收治站」。

林右昌強調，由於全國養護機構很多都屬於中小型規模，特別是49床以下之小型養護機構大多為「單一樓層」設置，一旦有住民染疫，因為空間極其有限，現實上很難依照中央指引來規劃分區隔離照顧與人力分流等。

有鑑於此，林右昌於4月份親自前往仁愛之家場勘後，隨即下令社會處，以該院內仁德樓三樓為第一階段整備區域，僅12個工作天就順利完成各項軟硬體工程、環境整理及保全監視等作業。目前，可提供20間房、1間儲藏室及1間交誼廳，供進場機構的住民與工作人員運用。

▲基隆設置全國唯一「機構型收治站」　20房40床收治住民助降載分流。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲目前可提供20間房、1間儲藏室及1間交誼廳，供進場機構的住民與工作人員運用。

林右昌肯定這是公私合作防疫的成果，除了社會處、綜發處、衛生局及消防局跨局處合作之外，他特別感謝基隆長期照顧協會林子右理事長、施冠榮常務理事與協會同仁，配合市府防疫需求，協助募集物資甚至還幫忙鋪床，才能在最短的時間內利用有限資源完成這項工作。

除此之外，基隆長期照顧協會也與社會處密切合作，領先全台推動三大措施：一、自4月21日起，即率先全台「主動發放長照機構工作人員快篩試劑」，協助機構監測。二、成立「基隆市染疫機構抗疫群組」，結合社會處、衛生局與本市長照協會，即時協助染疫機構第一時間應變，包括規劃照護分流區域、協助護理師操作PCR、緊急救醫通報、結合特約院所啟動預防性投藥、開立死亡證明書處理及全台徵召進場備援人力等，發揮良好公私協助合作模式。三、領先全台「公私協力搭建社福機構後送場所」即仁愛之家作為機構型收治站，協助機構降載分流與環境清消。

最後，林右昌呼籲，防疫是中央地方一起合作，更需地方政府與基層第一線照顧人員站在一起，體恤其需要給予實際協助，希望大家一起努力守住這一波疫情，讓長照機構有一個安全的新型態生活環境。

▲基隆設置全國唯一「機構型收治站」　20房40床收治住民助降載分流。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆設置全國唯一「機構型收治站」　20房40床收治住民助降載分流。（圖／記者郭世賢翻攝）

【更多新聞】

快訊／通緝犯進基隆看守所2天　突身體不適「送醫搶救不治」

基隆PCR+套餐擴大給藥　雙北市民湧現！林右昌：因應措施正確

基隆+1756！6歲以下幼童新增76人染疫　5608人居隔52班停課

65歲以上長者「快篩陽」　林右昌支持開立領取抗病毒藥物

快訊／石門麟山鼻海岸驚見女屍！僅穿內褲身分待查

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
自選「3+4」防疫險賠嗎？　金管會喊賠、各家產險規則不一
確診者「再感染」風險低　3個月內可免除3+4或0+7居隔
台北妹收通知「居隔180年」看傻　網揭心酸真相
雙北高中以下「暫停到校2週」？　柯文哲曝2困難：牽一髮動全身
男大生擔家計兼2差...送便當遭輾斃　單親媽見獨子遺體淚崩
5到11歲接種BNT疫苗　最快下週三開打
快訊／北市美女副發言人快篩陽　柯文哲將快篩
快訊／台中增3死2人沒打過疫苗　40多歲女心臟衰竭
快訊／今本土+65794　14縣市確診破千！
快訊／今增38死！　本土6萬5794例
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

羅一鈞不用請假洗衣了　中華郵政推i郵箱送洗衣物

屏東+1536！5歲以下確診累計904例　14人住院

懶人包／沒收到居隔書怎麼辦？　全國各縣市對應措施一次看

陸軍官校、中正預校爆群聚「破百學生確診」　上百人隔離

確診者「再感染」風險低　3個月內可免除3+4或0+7居隔

胡元輝表態參選公視董事長！臉書公告緣由「接受社會檢驗」

端午3天連假國5難逃塞爆　5大地雷時段曝光

雲林+506！累計已4家長照機構內集體染疫　感染率達5成

台南確診+2833！疫情洪峰將至　成大醫院成立15+8婦幼專責病床

學童家長注意！5到11歲接種BNT疫苗　最快下週三開打

楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

鬼鬼炎亞綸「互吵老藝人」結果他中槍XD　一直被嫌吵...姚元浩問春風：當女友可以嗎

愛紗領《原子少年》重現大嘴巴《喇舌》　睽違6年回歸..扯鮮肉衣服「差點親到」！

比特犬遭棄養餓到站不穩　瘦成皮包骨見人搖尾求救

龍潭14歲少女車禍搶救不治　湧3000網友哀悼：不痛了

羅一鈞不用請假洗衣了　中華郵政推i郵箱送洗衣物

屏東+1536！5歲以下確診累計904例　14人住院

懶人包／沒收到居隔書怎麼辦？　全國各縣市對應措施一次看

陸軍官校、中正預校爆群聚「破百學生確診」　上百人隔離

確診者「再感染」風險低　3個月內可免除3+4或0+7居隔

胡元輝表態參選公視董事長！臉書公告緣由「接受社會檢驗」

端午3天連假國5難逃塞爆　5大地雷時段曝光

雲林+506！累計已4家長照機構內集體染疫　感染率達5成

台南確診+2833！疫情洪峰將至　成大醫院成立15+8婦幼專責病床

學童家長注意！5到11歲接種BNT疫苗　最快下週三開打

香港或爆發第六波疫情！專家「列5原因」示警：曾感染仍會再染疫

自選「3+4」防疫險賠嗎！　金管會喊賠、各家產險規則不一

湖下海堤旁的「私人電影院」！金門秘境景點　全天候放映唯美藍海

被批缺乏同理心　柯文哲回擊「很奇怪」：議員主張大家盡量爽約？

羅一鈞不用請假洗衣了　中華郵政推i郵箱送洗衣物

《糖豆人》將成免費遊戲　6月21日起跨全平台連線...Steam版本將下架

屏東+1536！5歲以下確診累計904例　14人住院

陸Q2表現「倒春寒」？　他用天氣解讀5月後新經濟訊號

辛勤抗疫感謝有你　台東民意代表送肉粽加油打氣

懶人包／沒收到居隔書怎麼辦？　全國各縣市對應措施一次看

3歲女娃森77麻麻拿飲料息怒　複雜「內心戲」網友笑：萌翻了

生活熱門新聞

天才男曝快篩試劑「水很深」真相　4000人朝聖笑翻

快訊／今增38死！本土狂飆6萬5794例

快訊／桃園男排隊買快篩猝死　PCR檢測結果出爐

「全家剩我沒確診」他曝2神物對抗：家人陸續解隔

來台14年吃早餐最痛苦　波蘭人妻初嚐這東西：錯了

加州教會槍手疑曾任教台灣4所大學

振興醫院院長魏崢確診　親曝個人經驗！

台裔醫師擋子彈亡　他還原槍殺經過：英雄

仍有機會領防疫險　羅一鈞：可自選

護理師的求救文！　急診人間煉獄「每天重映」

0+7新制今上路！一圖秒懂4隔離制度　7QA解答「接觸確診怎麼選」

今晨14.9℃！16縣市豪大雨　下波鋒面滯留4天曝

中重症+61！38人重症死「2人僅30多歲」

今本土+65794　14縣市破千

更多熱門

相關新聞

看好疫情趨緩！7月人力需求增加8.7萬人　創10年新高

看好疫情趨緩！7月人力需求增加8.7萬人　創10年新高

勞動部今（17）日公布111年7月底就業市場人力需求情形，預計較4月底人力需求淨增加8.7萬人、佔近35％，創下101年來同期新高，其中以製造業需求淨增加4.3萬人最多，主要是看好7月疫情趨緩，帶動人力需求增加。

林姿妙組防疫宜蘭隊　每小時200元以上補貼

林姿妙組防疫宜蘭隊　每小時200元以上補貼

竹市+1124！18日起社區篩檢站僅限「快篩陽」

竹市+1124！18日起社區篩檢站僅限「快篩陽」

快訊／新北確診下降「居隔卻暴增2萬」　侯友宜爆：中央法傳系統不穩定

快訊／新北確診下降「居隔卻暴增2萬」　侯友宜爆：中央法傳系統不穩定

竹縣+2105！加開防疫旅館36間

竹縣+2105！加開防疫旅館36間

關鍵字：

基隆林右昌新冠疫情疫情社區感染台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

產婦被迫走路突然生產　目睹女嬰摔破頭

安珀赫德嗆強尼戴普著迷大便

天才男曝快篩試劑「水很深」真相　4000人朝聖笑翻

老公確診前還交合！她推「強免疫力菜單」羞曝躲過2次危機

洗衣粉哥失聯205天找到了！離奇尋獲地點曝

快訊／麥當勞薯條缺貨停賣！業者回應

中小學23日起「暫停到校2週」？北市最快明公布

凌晨跟5男吃飯　18歲女酒醉詭異失聯7天

快訊／今增38死！本土狂飆6萬5794例

快訊／桃園男排隊買快篩猝死　PCR檢測結果出爐

「全家剩我沒確診」他曝2神物對抗：家人陸續解隔

槍手「仇恨台灣人」原因曝！　曾在台受氣懷恨

降落傘沒開　正妹1000公尺高墜地慘死

男星快篩陽性前「一家7口共吃晚餐」　妻曝最新現況

來台14年吃早餐最痛苦　波蘭人妻初嚐這東西：錯了

更多

最夯影音

更多
楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD

楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD
台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面