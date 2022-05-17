基隆設置全國唯一「機構型收治站」　20房40床收治住民降載分流

▲基隆設置全國唯一「機構型收治站」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌為因應疫情變化，日前指示利用已裁撤的市立仁愛之家仁德樓三樓空間，整備成為全國唯一「機構型後送收治站」，可提供20房、共40床收治機構住民，協助染疫的機構執行住民降載、照顧分流與環境清消任務。



林右昌17日視察後表示，基隆是此波疫情的最前線，碰到的問題也將是全國各縣市未來會面臨的狀況，只能提早準備、臨機應變。而長照機構染疫風險高，全國皆然，中央的指引是就地安置，我們也照中央指引來做；不過我們也預想萬一爆發機構大規模染疫，且就地分艙安置不易時，最好能有機構型收治站來進行後送，所以預先做了準備。

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▲利用已裁撤的市立仁愛之家仁德樓三樓空間，整備成為全國唯一「機構型後送收治站」。

林右昌強調，由於全國養護機構很多都屬於中小型規模，特別是49床以下之小型養護機構大多為「單一樓層」設置，一旦有住民染疫，因為空間極其有限，現實上很難依照中央指引來規劃分區隔離照顧與人力分流等。

有鑑於此，林右昌於4月份親自前往仁愛之家場勘後，隨即下令社會處，以該院內仁德樓三樓為第一階段整備區域，僅12個工作天就順利完成各項軟硬體工程、環境整理及保全監視等作業。目前，可提供20間房、1間儲藏室及1間交誼廳，供進場機構的住民與工作人員運用。

▲目前可提供20間房、1間儲藏室及1間交誼廳，供進場機構的住民與工作人員運用。



林右昌肯定這是公私合作防疫的成果，除了社會處、綜發處、衛生局及消防局跨局處合作之外，他特別感謝基隆長期照顧協會林子右理事長、施冠榮常務理事與協會同仁，配合市府防疫需求，協助募集物資甚至還幫忙鋪床，才能在最短的時間內利用有限資源完成這項工作。

除此之外，基隆長期照顧協會也與社會處密切合作，領先全台推動三大措施：一、自4月21日起，即率先全台「主動發放長照機構工作人員快篩試劑」，協助機構監測。二、成立「基隆市染疫機構抗疫群組」，結合社會處、衛生局與本市長照協會，即時協助染疫機構第一時間應變，包括規劃照護分流區域、協助護理師操作PCR、緊急救醫通報、結合特約院所啟動預防性投藥、開立死亡證明書處理及全台徵召進場備援人力等，發揮良好公私協助合作模式。三、領先全台「公私協力搭建社福機構後送場所」即仁愛之家作為機構型收治站，協助機構降載分流與環境清消。



最後，林右昌呼籲，防疫是中央地方一起合作，更需地方政府與基層第一線照顧人員站在一起，體恤其需要給予實際協助，希望大家一起努力守住這一波疫情，讓長照機構有一個安全的新型態生活環境。

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