批卓伯源「貪污最嚴重」挨告賠100萬　彰化市長怒轟恐龍法官

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市長林世賢在前年底參加總統蔡英文及立委候選人陳秀寶的聯合競選總部成立大會時，上台致詞喊出「彰化縣長貪汙最嚴重的就是卓伯源」，遭卓提告，林被依誹謗罪判刑4月、得易科確定，民事部分，判賠100萬元確定。林世賢遺憾表示，「這是一個恐龍法官」，相信人民自有評斷。

▲彰化市長林世賢挨告。（圖／記者唐詠絮翻攝）

林世賢在2019年11月29日晚間，於彰化縣鹿港鎮總統候選人蔡英文、立法委員候選人陳秀寶聯合競選總部成立大會，上台致詞稱「彰化縣長貪污最嚴重的就是卓伯源」，並在陳秀寶臉書、Youtube傳播，卓伯源認為損害其名譽，提告誹謗，林被判4個月並繳納罰金執行完畢。

卓伯源再提民事訴訟彰化地院一審判賠100萬元，並聲明於報紙刊登判決書全文，台中高分院二審全駁回，維持一審判決，登報部分則可上訴。

林世賢說，「我是法務部評選為最清廉的民選首長，用這個高標準來看待卓伯源先生，卓伯源在擔任縣長時，是個貪腐的縣政府，許多主管被收押被判刑，包含他的弟弟也被收押，我們要有高道德標準來看待一個政治人物從政的清廉，相信人民自有公斷。」

針對判決結果，林世賢遺憾的說「這是一個恐龍法官」，卓伯源從縣長卸任後直接參選立委，人民用選票直接否定來判決他8年的施政，只能說，判決結果與人民的認知差距很大。