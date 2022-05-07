屏東縣111年模範母親表揚　93歲曾李暖桃媽獲獎

▲屏東縣政府表揚111年模範母親 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／高雄報導

屏東縣政府今(7)日於在屏東市維多利亞宴會館舉行111年模範母親表揚大會；44位模範母親中，年齡最高是93歲的曾李暖桃媽媽，她不辭辛勞默默付出，用青春和心血成就家庭和子女，無私的愛令人動容，縣府也特別讓媽媽們當起模特兒走秀，展現最美麗的一面。

典禮由縣長潘孟安主持，並一一與模範母親及家屬們拍照留念；「走秀的媽媽們雖沒有受過專業訓練，但美麗花朵在母親的身上散發愛的光芒，用靦腆又溫暖的笑容感染現場所有人」潘縣長表示，從去年開始翻轉以往模範母親表揚的形式，除了上台領獎外，更用花卉來展現媽媽們因著歲月而呈現愛的光輝，讓典禮為家庭留下難忘且溫馨的回憶。

今年的模範母親，除鄉鎮市公所呈報外，台灣世界展望會推薦了長期擔任寄養家庭媽媽林玉騰，在擔任16年寄養家庭期間，照顧過15名寄養童，照顧期間不辭辛勞細心補充營養及孩童每一個階段的發展並建立良好生活常規、主動性和自我照顧能力，在寒暑假為寄養童安排日常學習表，按表陪伴教導孩子以及每日規律運動，期盼讓愛可以成為他們成長茁壯的養份。

由聲暉聽障協進會推薦的張秋月，於小兒子兩歲六個月發現聽力障礙時，就帶他到高雄「雅文兒童聽語文教基金會」學習聽覺口語法，學習如何開口說話，小學階段陪他到學校讀書，同時更擔任義工媽媽讓班上的孩子了解聽力障礙學習的技巧，及如何去和聽損的同學互動溝通，投入各式照顧方法不遺餘力，讓孩子與同學們一起學習，融入學校生活，培養正面積極的做人處事態度。

啟智協進會推薦的模範媽媽張香蘭，在貧乏的年代裡未受教育，走進婚姻後困境連連，三個孩子接連出生因智能不足無法工作，後因丈夫也因中風無法工作，張女士不只要照顧有情緒障礙的孩子，還增加了照顧丈夫的工作，透由啟智協進會協助，一步一步的陪伴、引導，協助孩子穩定就業，也重新學習理財，今年更是能自立脫貧，不需依靠政府低收過生活，堅忍不拔的精神讓人由心底敬佩。