獨享海景的公園!！小琉球「海島迴琉」共融公園18日動土

▲小琉球「海島迴琉」共融公園18日動土 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

琉球鄉特色遊戲場今(18)日由縣長潘孟安主持動土儀式，讓共融公園藍圖拼上離島重要拼圖，以「海島迴琉」為主題，除增加夜光照明、各項體健設施外，更保留原地的樹木及草地，讓民眾能躺在草皮上觀星探索宇宙，共融公園預計11月底前開園，縣府期盼在公園綠地中打造老幼共融的夢想世界，成為琉球獨享的共融公園。

縣長潘孟安表示，過去在孩提時代，公園裡常見廠商制式化的罐頭遊具，孩童沒有所謂的選擇權，更缺乏在地特色，因此自2017年縣府團隊於縣議會提出兒童表意權後，興起一股全國罐頭遊具檢視的風潮，各縣市紛紛至屏東取經，探討如何將閒置空間活化再利用以及將遊具融入在地元素，讓共融公園不只能傾聽孩童意見，更能營造友善空間，讓身障者、長輩都能一同使用。

他說，琉球共融公園是全台最靠海的共融公園，周邊鄰近日照中心、活動中心、失智據點、護理之家及幼兒園，為了讓民眾能有一個運動、遊樂、培養親子感情的地方，特別打造一處佔地0.8公頃大型共融式遊戲空間，除以在地特色打造的遊具外，更規劃多樣體健設施、挑戰性高的溜滑梯、觀星草坪、超大滑面滑道，以打造趣味、友善、無障礙的共融空間，使公園不再成為孩子單一的遊戲天堂，而是具備全民運動休閒的好地點。

縣府城鄉處表示，琉球是一座美麗的珊瑚礁島嶼，海洋資源生生不息，因此在設計上以海洋為理念，海波浪迴圈的線型作為園區的步道系統，遊具多層次的平台設計如同礁石般錯落堆疊，又因為位處半山腰上配合高聳的遊具設施，創造登高眺望海洋的機會，園區融入高齡者及身障使用需求，提供各年齡層可使用的共融空間，預計年底前民眾將可享有獨樹一幟的海島公園。