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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱立倫下錯棋？他揭張善政「比羅智強弱」　恐淪正港「魚死網破」

▲張善政。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲張善政。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨中常會18日提名前行政院長張善政參選桃園市長，藍營內外人士皆錯愕。媒體人黃暐瀚今（19日）4點分析張善政，認為其在桃園市長戰上比前台北市議員弱，且有意角逐提名的立委呂玉鈴、桃園市議長邱奕勝皆不滿，甚至曾與張有淵源的前總統馬英九、前高雄市長韓國瑜也僅表達祝福，而非背書，目前看來，找不到一個「贏家」，若最後輸了選戰，那就是正港「魚死網破」。

黃暐瀚19日在臉書表示，國民黨在桃園這局、沒有贏家，當初他在寫「智強三不」的時候，曾提出四個參選指標：1、政治格；2、在地淵源；3、地方經營；4、民調。羅智強因沒有在地淵源、沒有地方經營、政治格又只是「議員」（還不是本地議員），唯一不算弱的，是民調，坐二三望一（小輸立委魯明哲），所以他的結論是：「智強要選桃園，很難」。

若張善政套用同標準，黃暐瀚分析，政治格上，張善政是前行政院長、副總統參選人，政治格足夠，選直轄市長，沒問題。在地淵源方面則「無」，所謂在桃園宏碁渴望園區工作十年，是跟宏碁有淵源，不是桃園。

黃暐瀚繼續說，張善政未在桃園有過選民服務、地方建設，沒有地方人脈，所以地方經營上也是無；至於民調方面則是未知，因為國民黨中央並未公布張的民調，坊間民調公司也從未出現張的民調。

「這樣的張善政，會比五十天前的羅智強，在桃園，更強嗎？不但沒有更強，反而可能更弱。」黃暐瀚說，因為50天前的羅智強，只是為難了「黨中央」，並未「直接得罪」地方，然而現在提名張善政，不但呂玉玲嗆不能接受，「不排除任何動作」，連長邱奕勝都翻臉退群，拒絕出席中常會，再加上已經遷戶籍、買房子、辭議員的羅智強，還有「全台強粉們」的反撲，藍營這局要輸的，可能不只桃園，而是「全台失火」。

對於所謂的「朱馬韓」聯盟，黃暐瀚認為，這也只是一種「說法」；馬韓若真的「聯合推薦」，那就不會只是發聲明「祝福」，而是會出現在18日的中常會會場，一起振臂高呼「桃園凍蒜，國民黨加油」了。張善政當過馬總統時期的行政院長，也當過韓國瑜的總統選舉副手，要馬韓「不祝福」，那是不可能的。
當然「祝福」。

黃暐瀚說，但除了祝福，也沒有更多，馬韓都強調，是「前一天」才收到電話告知，這說法等同是拒絕幫「共推」兩字背書。

黃暐瀚也表示，站在朱立倫的立場看，自己還是願意相信朱想贏桃園的決心，但朱心裡想贏，嘴上想贏，這做法，能不能贏？卻得打上一個問號。

黃暐瀚指出，民進黨都還沒決定人選，羅智強也正在逐漸上升，呂玉玲又手握486份里長連署支持，黨中央究竟是什麼理由？非得在這個時候，突然光速徵召提名張善政？令人想不明白。

黃暐瀚表示，若桃園真的選贏，那朱立倫今時今日一切辱罵，都將變「承擔」。但萬一桃園失敗，全台也跟著大敗，那正港「魚死網破」，選將們都輸了，國民黨也死了，藍營最後將沒人笑得出來。

黃暐瀚總結，眼前，朱立倫傷、呂玉玲氣、羅智強錯愕、邱奕勝退群、馬英九韓國瑜「祝福不背書」，連張善政都不受地方期待。「輸家」確實尚未出現，但此刻放眼看去，找不到一個「贏家」。

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