　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文視察新竹沒回應徵召桃園　「當事人」林智堅說話了

▲蔡英文、林智堅。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲蔡英文總統今日視察新竹市，對於徵召桃園一事並未回應。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

明日就是520，總統蔡英文在即將就任6周年的前一天，選擇到新竹市視察「居家照護關懷中心」作業情形，隨著大選逐漸升溫，被問到國民黨桃園市長提名爆出黑馬，民進黨是否會徵召林智堅做為應戰，蔡總統不發一語快步往電梯方向前進，而當事人林智堅則表示，「防疫優先，我們不談選舉」。

蔡英文總統於520前一日到新竹視察「居家照護關懷中心」，不過稍早國民黨「突襲」徵召韓競選總統時副手、行政院前院長張善政參選桃園市長卻在政壇炸開鍋，引起討論，蔡英文總統並未針對徵召一事做出回應，僅新竹市長林智堅會前接受媒體訪問。

林智堅表示，新竹是台灣半導體重鎮，也是台灣的矽盾，因此總統對於新竹地區的疫情非常關注。此外，疫情長時間的衝擊，第一線人員非常辛苦，蔡英文總統今天除了要了解「竹市居家關懷照護中心」作業外，更要給第一線同仁加油打氣。

▲蔡英文、林智堅。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲蔡英文肯定新竹市防疫，同時感謝第一線人員勞苦功高，犧牲家庭抗疫。

他說，病毒不會停下來、攻勢凌厲，比數拉近，現在正到了「九局下半」的關鍵時刻，「我們與世界接軌，必須調整腳步、逐步開放」，只要中央地方攜手合作，相信可以戰勝病毒，迎來大家脫下口罩，恢復正常生活。

至於是否和張善政一樣被徵召參選桃園市長，林智堅則說，此刻國人最關心的應該還是疫情，「防疫優先，我們不談選舉」。

蔡英文總統視察時肯定市府施政的高效率與高品質，竹市居家關懷照護中心人員分三班、24小時服務，一天平均接到4千多通電話，須隨時處理民眾即時需求，包含就診、醫療、生活服務等繁瑣問題，還要承擔民眾的情緒，同時她看到影片中，小朋友與投入防疫工作的媽媽的對話，看到孩子可以體諒媽媽在防疫中犧牲家庭時間，非常懂事，同時也再次對第一線工作同仁表達感謝。

▲蔡英文、林智堅。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲藍營徵召張善政參選桃園市，林智堅則表示「防疫優先，不談選舉」。

►高中生被「九宮格」與媽在家困火場　爸隔空指引助妻兒逃過一劫

►在這裡排隊很開心！每人發3000紓困金　2類人領不到超殘念

6人海邊看夕陽她獨泳　同伴喊不到上岸回家...直升機出動搜救

►快訊／竹科「亞東氣體」旁爆炸　變電站濃煙竄天目擊者嚇壞

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
快訊／桃園宣布：高中以下遠距教學1週
快訊／暴雨熱點擴大！　7縣市發布豪、大雨特報
快訊／新北終於宣布！　7行政區學校改線上學習
快訊／台南宣布：國中小下周停實體課
快訊／高雄宣布：高中以下學校5／23起停實體課7天
快訊／被foodpanda暴雷「要開蛋塔專賣店」　肯德基急發
柯文哲：我們講的建議　中央「每樣都照抄了」
教育部增訂「黃郁婷條款」　損害國家形象最重取消國手資格
快訊／盧秀燕宣布：高中以下5／23-27停實體課
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

批朱立倫粗暴徵召　黃光芹7點評：「張善政拔了毛的鳳凰不如雞」

被爆違停還不給開單！徐巧芯回應了　撂狠話要調監視器與員警對質

學甲農工業土地遭填埋大量爐碴　監察院糾正台南市政府

快訊／新北宣布7區學校改線上學習　三蘆、新莊、雙和、板橋、土城

民眾被騙到烏干達工作無法返台　外交部示警：勿輕信網路招募廣告

張善政選桃園市長被狂轟說話了　「我跟羅智強有直接的溝通管道」

下屆桃園市長選舉民進黨推誰　鄭文燦冷回：防疫第一

快訊／林鶴明批雙北表演　柯文哲：我們講的建議「中央每樣都照抄」

朱立倫下錯棋？他揭張善政「比羅智強弱」　恐淪正港「魚死網破」

快訊／新北會考防疫規劃　侯友宜：禁家長陪考、確診生應試取消資格

弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！

強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

楊冪離婚4年「我桃花太旺擋不住」　「不怕對象看上錢」愛情觀超自信

王家梁桌上獨放別的女人照！　許維恩一看「不是我」...是朴敏英ＸＤ

失智阿公突送「50萬嫁妝」　屋主見大把真鈔嚇傻報警

貪心婦人買便當狂拿餐具　2疊碗2大把筷「賺到百元」

男友挑戰不碰杯子拿錢　智商輾壓天然呆正妹！

批朱立倫粗暴徵召　黃光芹7點評：「張善政拔了毛的鳳凰不如雞」

被爆違停還不給開單！徐巧芯回應了　撂狠話要調監視器與員警對質

學甲農工業土地遭填埋大量爐碴　監察院糾正台南市政府

快訊／新北宣布7區學校改線上學習　三蘆、新莊、雙和、板橋、土城

民眾被騙到烏干達工作無法返台　外交部示警：勿輕信網路招募廣告

張善政選桃園市長被狂轟說話了　「我跟羅智強有直接的溝通管道」

下屆桃園市長選舉民進黨推誰　鄭文燦冷回：防疫第一

快訊／林鶴明批雙北表演　柯文哲：我們講的建議「中央每樣都照抄」

朱立倫下錯棋？他揭張善政「比羅智強弱」　恐淪正港「魚死網破」

快訊／新北會考防疫規劃　侯友宜：禁家長陪考、確診生應試取消資格

批朱立倫粗暴徵召　黃光芹7點評：「張善政拔了毛的鳳凰不如雞」

女星確診照樣演！羅巧倫「現身」鬥代理孕母　網噴笑：該加薪

布林肯挺台灣參加WHA　陸：打「台灣牌」搞「以台制華」注定失敗

日本擬鬆綁邊境檢疫　約百國人士可望免篩檢隔離

疫情洪峰將來襲　盧秀燕：台中增開2處大型PCR給藥得來速

北市婦被通緝前夕「快篩陽」　隔天被抓「里長代付罰金」放行

被爆違停還不給開單！徐巧芯回應了　撂狠話要調監視器與員警對質

陸將對NFT加強監管？官媒喊話：儘早出台相關法規

12款「神級化妝水」推薦！青春露、靈芝水加分用法　保養控一定要知道

確診就可領傷病給付？　勞保局：「這1種狀況」不能領

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

政治熱門新聞

快訊／新北宣布7區學校改線上學習　三蘆、新莊、雙和、板橋、土城

快訊／侯友宜砲轟居隔單亂象　蘇貞昌下令「唐鳳即時或超前解決」

快訊／行政院拍板　滿18歲同性結婚不需經法定代理人同意

快訊／衛福部：疫情進入「廣泛社區流行階段」　高峰預估5月下旬

懶人包／沒收到居隔書怎麼辦？　全國對應措施一次看

快訊／「0+7」新制上路　蘇貞昌：民調顯示8成民眾支持

黨中央提名張善政　邱奕勝退出國民黨群組

張善政突襲選桃園　蔡正元10理由力挺

快訊／林鶴明批雙北表演　柯文哲：我們講的建議「中央每樣都照抄」

新北早就在做　侯友宜遭酸：事「侯」諸葛

快訊／何時可不戴口罩？衛福部曝時間點「疫情下坡階段才會考慮」

張善政被徵召參選桃園　韓國瑜昨晚才知道

陳時中稱「沒篩就沒確診」醫護炸鍋　她心寒：這仗怎麼打？

富邦產險去年賺68.5億　林楚茵開轟

更多熱門

相關新聞

超商連2天「美式、拿鐵買2送2」！

超商連2天「美式、拿鐵買2送2」！

迎接520！OK mart全門市驚喜祭出限時2天「指定咖啡買2送2」優惠，加碼喝醇濃可可飲第2杯半價，並於有販售霜淇淋之門市推出「19元香草牛奶霜淇淋」，今天就衝了。另，全家則將在5月20日起連3天推出「大杯特濃拿鐵買1送1」，把握機會喝。

520周年　十大發燒事件排行出爐...全台大小停電排第二

520周年　十大發燒事件排行出爐...全台大小停電排第二

張善政選桃市長　果真魚死網破！

張善政選桃市長　果真魚死網破！

超商連3天「大杯特濃拿鐵買1送1」

超商連3天「大杯特濃拿鐵買1送1」

萬美玲證實邱奕勝退群　盼朱立倫、張善政盡速彌平傷痕

萬美玲證實邱奕勝退群　盼朱立倫、張善政盡速彌平傷痕

關鍵字：

蔡英文520桃園市長大選

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Makiyo挺4月肚嫁人了！

醫點名每天外出工作者　快做「這件事」

iPhone 14 Pro Max搶先開箱　「驚嘆號鏡頭」曝

快訊／增59死！本土暴增9萬0331例「再創新高」

廖老大取消4.8萬大餐被拒！嗆餐廳2點：報警

陪妻看婦產科被恭賀當爸！他驚被戴綠帽

外科名醫確診　「我先跟大家道歉」

電動車要收汽燃費了　時間點曝光

再推3萬元生活補貼、紓困貸款？　勞長許銘春回應了

丟丟妹被嫌「長得某水」　反嗆廖老大：你才紅1年！

輔大網美曝光母女合照　PTT大歪樓熱議母顏值爆表

肯德基切割蛋撻！他點開熊貓「見1幕」驚：被暴雷了

隔壁阿姨喊「King Size床免費睡」　條件傻眼了

肯德基重大聲明！　「正式與蛋撻劃分界線」

越跌越要買！　達人點名「4檔就算崩盤」抱著也睡得著

更多

最夯影音

更多
弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！

弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！
強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面