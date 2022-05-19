蔡英文視察新竹沒回應徵召桃園　「當事人」林智堅說話了

▲蔡英文總統今日視察新竹市，對於徵召桃園一事並未回應。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

明日就是520，總統蔡英文在即將就任6周年的前一天，選擇到新竹市視察「居家照護關懷中心」作業情形，隨著大選逐漸升溫，被問到國民黨桃園市長提名爆出黑馬，民進黨是否會徵召林智堅做為應戰，蔡總統不發一語快步往電梯方向前進，而當事人林智堅則表示，「防疫優先，我們不談選舉」。

蔡英文總統於520前一日到新竹視察「居家照護關懷中心」，不過稍早國民黨「突襲」徵召韓競選總統時副手、行政院前院長張善政參選桃園市長卻在政壇炸開鍋，引起討論，蔡英文總統並未針對徵召一事做出回應，僅新竹市長林智堅會前接受媒體訪問。

林智堅表示，新竹是台灣半導體重鎮，也是台灣的矽盾，因此總統對於新竹地區的疫情非常關注。此外，疫情長時間的衝擊，第一線人員非常辛苦，蔡英文總統今天除了要了解「竹市居家關懷照護中心」作業外，更要給第一線同仁加油打氣。

▲蔡英文肯定新竹市防疫，同時感謝第一線人員勞苦功高，犧牲家庭抗疫。



他說，病毒不會停下來、攻勢凌厲，比數拉近，現在正到了「九局下半」的關鍵時刻，「我們與世界接軌，必須調整腳步、逐步開放」，只要中央地方攜手合作，相信可以戰勝病毒，迎來大家脫下口罩，恢復正常生活。

至於是否和張善政一樣被徵召參選桃園市長，林智堅則說，此刻國人最關心的應該還是疫情，「防疫優先，我們不談選舉」。

蔡英文總統視察時肯定市府施政的高效率與高品質，竹市居家關懷照護中心人員分三班、24小時服務，一天平均接到4千多通電話，須隨時處理民眾即時需求，包含就診、醫療、生活服務等繁瑣問題，還要承擔民眾的情緒，同時她看到影片中，小朋友與投入防疫工作的媽媽的對話，看到孩子可以體諒媽媽在防疫中犧牲家庭時間，非常懂事，同時也再次對第一線工作同仁表達感謝。

▲藍營徵召張善政參選桃園市，林智堅則表示「防疫優先，不談選舉」。

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