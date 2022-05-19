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產險公司去年大賺50億元　賴士葆轟情緒勒索：絕對賠得起

記者呂晏慈／台北報導

防疫保單之亂延燒，保險業者先拒絕民眾重複投保，又拋出施打三劑疫苗的民眾不得請領隔離金，引發社會譁然。國民黨立法院黨團19日舉行記者會要求，金管會不該淪為業者的「圍事」，呼籲建立理賠爭議快速處理機制，請金管會專案協調處理；金管會保險局組長陳清源會中回應，金管會不是沒有管控機制，今年2月陸續要求業者掌控風險變化，因此有業者陸續調整理賠金額、下架商品等狀況。

▲▼國民黨團召開「防疫保單理賠爭議一再延燒！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

國民黨立法院黨團舉行「防疫保單理賠爭議一再延燒！」記者會。國民黨立委賴士葆抨擊，產險公司最近都是用情緒勒索、民粹的角度恐嚇社會，想盡辦法不要理賠，不過，根據保險局統計，從防疫保單去年開辦至今，有效承保數達760萬件，理賠數4萬9904件，理賠金額新台幣18億元，「沒有想像中那麼可怕啦！」理賠比例才0.66%，平均每一張理賠的保單金額僅3萬6千餘元

賴士葆說，就算把理賠比例放大10倍變成6.6％，理賠總金額也才180億餘元，對比產險公司淨值超過800億元、還有320億元的保險安定基金，而且去年防疫保單總共賺了50億元，「產險公司是要穩贏是不是？真的有問題，產險公司也賠得起」，現在保險公司就是吃定老百姓、金管會、政府，恐嚇「會倒閉」，然後金管會就嚇住了，但是數字會說話，產險公司當然賠得起，「不要為鈔票，失去人民對產險公司、金管會的信賴」。

黨團總召曾銘宗說，保險之亂亂源有3個：產險業未做好風險控管、金管會未及時踩剎車、政府部會整合完全失靈；他批評，衛福部長陳時中大權在握，不知民間疾苦，防疫政策一變再變，也沒有看到行政院出來處理，國民黨團要求依保險契約「該理賠就理賠」保障保戶權利，金管會應建立理賠爭議快速處理機制，如再有爭議，請金管會專案協調處理。

黨團副書記長謝衣鳳質疑，防疫保單本身就是定額險，沒有重複保險的問題，保險公司核保後，無論客戶買多少張，都應該依約履行理賠責任，但是富邦產險、國泰產險把疫苗險視同防疫險，動輒退費拒保，金管會到底要不要管？這樣損害保戶權利，金管會應該站出來。

對於國民黨團呼籲，陳清源代表金管會保險局回應說，防疫保單屬於定額給付、實損實賠的概念，各公司本來就會有核保政策，但不宜違反損害賠償概念去跟消費者作解釋，金管會近日有做說明；他強調，業者最早在2020年3月看到民眾有需求，因此送件申請「個人防疫商品」，金管會在同年4月中旬核准，並非金管會要求業者開發，5月又有立委建議比照農業保險推出防疫保單，但當時沒有成案。

陳清源表示，金管會在審查商品有分核准及備查，2020年前面3張都是用核准制來審查，而後為了簡化程序，才採用備查，不過金管會仍有備查的抽查機制，因此在今年2月間陸續抽查，看業者是否有掌控到風險變化，「我們金管會不是沒有管控機制」，目前要求公司加派人力處理核保狀況，也要求居家照護比照住院，以兼顧消費者權益保障及企業經營。

▲▼國民黨團召開「防疫保單理賠爭議一再延燒！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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