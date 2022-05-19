▲金包里慈護宮捐贈快篩劑，關懷金山區弱勢熱心公益。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

財團法人新北市金包里慈護宮於今（18日）捐贈防疫物資快篩劑一批，由慈護宮董事長游忠義代表贈送金山區公所，並由金山區長廖武輝代表受贈及頒贈感謝狀，感謝慈護宮關懷弱勢熱心公益。

金包里慈護宮董事長游忠義表示，目前疫情嚴峻確診人數持續增加，快篩劑已經是民眾必備的防疫物資之一，本次捐贈的快篩劑將請金山區公所協助贈送區內有迫切需要快篩劑的弱勢民眾，希望藉由宮廟拋磚引玉，帶動社會大眾及慈善團體共同為防疫工作盡一份心力，也彰顯媽祖及眾神的慈悲，為台灣祈福，讓疫情盡快得以趨緩。

▲金包里慈護宮捐贈防疫物資快篩劑。

金山區長廖武輝表示，感謝金包里慈護宮捐贈防疫快篩劑，公所將針對區內染疫確診者家戶內有65歲以上的居隔長輩，或獨居的確診者每人加發放1支快篩劑，多數長輩有身心障礙、慢性病，確診後會常易轉為中重症，為增加這些脆弱族群的保護力，特別發放快篩劑1支，將快篩劑發放到有困難或急迫需要的人身上，也讓慈護宮的溫暖善舉、滿滿愛心傳遞至社會的更多角落。

金山區公所表示，即日起戶籍在金山區的確診者民眾，如由親友至公所代領取關懷包同時，本所服務人員將詢問確診者家戶內是否有65歲以上的居隔長輩，或確診者是否為1人獨居，這些對象將加發1支慈護宮捐贈的快篩劑，數量有限發送完畢為止。

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