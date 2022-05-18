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新北雙溪區牡丹溪溪岸整治　榮獲大地工程技術創新獎

▲新北雙溪區牡丹溪溪岸整治 榮獲大地工程技術創新獎。（圖／新北市農業局提供）

▲新北雙溪區牡丹溪溪岸整治。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局辦理「雙溪區牡丹溪五分橋上游災害防治工程」，榮獲多項殊榮肯定，從「2020國家卓越建設獎最佳環境文化類金質獎」到「新北市政府公共工程優質獎」以及「中國土木水利工程學會110年工程環境與美化獎」等3項獎項。3月更榮獲110年度「大地工程技術創新獎」殊榮，此為6都唯一獲獎，今（18日）於市政會議將成果獻給市府。

農業局表示，「雙溪區牡丹溪五分橋上游災害防治工程」，不採大幅度環境破壞的傳統工法而使用因地制宜、還地於河工法，減少環境干擾及延長構造物壽期等理念，並以安全排水為前提，縮小擾動及補償設計為主軸，施工期間利用灘地土石方進行圍堤導水，降低施工對水體污染衝擊。

▲新北雙溪區牡丹溪溪岸整治 榮獲大地工程技術創新獎。（圖／新北市農業局提供）

▲榮獲110年度「大地工程技術創新獎」殊榮，今日於市政會議將成果獻給市府。

農業局說，同時保留兩岸既有樹木及河道內原有巨石、大塊石，並恢復魚道功能，保護原有動植物生態，最大特色為創新科技運用，以UAV（無人飛行載具）搭載高解析度相機，空拍獲得基本圖資，利用產製後的正射影像套繪地籍圖，以視覺化的效果向民眾說明用地範圍，減少用地協調阻力。

農業局長李玟表示，該工程施工期間因正值汛期，除經歷利奇馬及米塔颱風侵襲，亦需隨時注意因豪大雨造成溪水暴漲，防災兼具生態保育，近期除整治設施的規劃，也整理週邊環境，串聯觀景步道，期望達成人與自然的雙贏，感謝大地工程技術獎的肯定，未來持續秉持工程與生態互利共榮的整治理念，完成農業環境的基礎建設。

▲新北雙溪區牡丹溪溪岸整治 榮獲大地工程技術創新獎。（圖／新北市農業局提供）

▲新北雙溪區牡丹溪溪岸整治 榮獲大地工程技術創新獎。（圖／新北市農業局提供）

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