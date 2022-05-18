基隆+2425！6歲以下幼童增152人確診　全市國小疫苗接種1396人

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心18日公布國內本土病例新增8萬5310例，其中基隆新增2425例。市長林右昌表示，在這2425例中，其中女性1236人、男性則有1189人；若以年齡別以35-44歲最多，有428人占比17.65%，25-34歲次之，有390人占比16.08%，至於75歲以上的長者有100人、65-74歲有206人、6歲以下有152人。

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教育處統計截至5月17日為止，全市國小已有23校完成疫苗接種，實際施打人數共計1396人；尚有19校未施打，今日預計6校（分別是中和、中華、隆聖、中山、瑪陵及仁愛國小）進行施打作業；總計全市國小學童同意施打人數共有3646人，到今日完成施打人數1685人，完成比率46.2%。

林右昌指出，本市居家隔離人數共計6094人，全市社區篩檢站也持續進行，昨日全市篩檢站共計篩檢1360人，今天早上共計篩檢667人；本市社區篩檢站自3月27日設立至今，累積篩檢11萬9699人次。

林右昌表示，本市COVID-19專責病房整備及收治情形，專責病床總計有235床，目前已收治187人、空床48床，空床率20.4%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院：重症57名、中症20名、輕症50名；部立基隆醫院：重症16名、中症20名、輕症11名；三總基隆分院：輕症9名；礦工醫院：輕症4名。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止已累計評估4萬5631人，利用快速通道的有1萬3458人，有1萬9592人完成健康條件審核，符合資格已派案1萬5215人，另有4,377人條件不符合；至於全市高中以下校園停課資訊，部分班級停課的學校，包括高中職1校、國小17校及幼兒園6校，共計24校、46班。

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