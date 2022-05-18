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新北全國首創6項動保政策　寵物公園年底將達21座

▲新北全國首創6項動保政策 寵物公園年底將達21座。（圖／新北市動保處提供）

▲新北全國首創6項動保政策，寵物公園年底將達21座。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府動保處在18日市政會議報告3年施政成果，呈現三年全國首創「里辦公處認養小棧」、「偏鄉行動醫療站」、「犬貓長照服務」、「殯葬帶路雞鴨管理」、「防疫居家寵物照護」，及動物之家廢棄糞便轉成有機肥料、屋頂裝設太陽能板等資源永續利用，6項全國首創政策，並將於汐止、樹林、五股、新莊、淡水各新增1處寵物公園，年底將達21座，未來持續結合公私力，打造寵物友善空間。

侯友宜表示，動物保護是進步城市的指標，新北市會更加精進動物保護工作，讓毛寶貝從出生、成長、照護、醫療、長照到善終，都能獲得完整照顧，讓動物友善觀念深入每一個角落。

▲新北全國首創6項動保政策 寵物公園年底將達21座。（圖／新北市動保處提供）

▲塭仔圳重劃區為避免動物流離失所，協助安置194隻犬貓。

動保處長楊淑方在市政會議上以「新動保有力亮」專題報告呈現3年施政成果，2019年在偏鄉地區設置毛寶貝行動醫療站，3年共醫療2944隻動物，首創犬貓長照服務，制定長照現行法規，輔導136間寵物長照機構，讓高齡、殘疾犬貓有妥適照護。新北市也是第一個將動物保護觀念實際帶入村里，在里辦公處設置愛心認養小棧，協助推動生命教育，本市有76間認養小棧是全國數量最多，協助認養出5000多隻毛寶貝。

楊淑方指出，新北市設有24小時動物救援中心，3年救援動物醫療數達到3.3萬隻，透過與異業合作認養活動、以及線上即時影像智能認養等措施，為將近2萬隻毛寶貝找到溫暖的家，認養數為全國最多，也榮獲農委會全國唯一「110年認養率提升獎」的肯定；配合市府專案，動保處在2019年五股垃圾山翻轉計畫，為廠家犬植入晶片、寵物登記，今年在塭仔圳重劃區除進行工廠犬登記，並協助犬隻安置醫療專案，總計協助560隻工廠犬植入晶片，為避免動物流離失所，也協助安置194隻犬貓。

▲新北全國首創6項動保政策 寵物公園年底將達21座。（圖／新北市動保處提供）

▲動物之家設置水療跑步機，供長照毛寶貝使用。

新冠肺炎疫情嚴峻，新北市率先啟動居家照護計畫，也是第一個縣市提出居家寵物照護指引，包含結合寵物旅館、動物醫院、寵物計程車、健康照護諮詢等服務，「醫療」、「安置」兩大面向都兼顧，讓飼主無後顧之憂；同時在本府6樓居家照護關懷中心，專設寵物居家照護諮詢專線，至今已提供6219服務人次。

楊淑方表示，今年寵物公園將達21座，目前已有16座公園已完成，在年底汐止星光橋左岸空地、樹林猐寮公園、五股夏綠地環保新垃園、新莊西盛環保河濱公園及淡水公21公園將會陸續完成；新北市也鼓勵所有店家加入寵物友善行列，結合公私立單位，搭配寵物友善公車路線，規劃寵物旅遊及提供店家寵物友善標章， 打造新型態寵物友善旅遊路線。

▲新北全國首創6項動保政策 寵物公園年底將達21座。（圖／新北市動保處提供）

▲提供店家寵物友善標章，打造新型態寵物友善旅遊路線。

楊淑方說，在動保處與警察局通力合作下，新北市針對不法動保案件積極查辦，對於不肖人士虐待動物行為絕對從嚴辦理，而且要以及時、有效方式打擊不法，也獲得農委會評鑑為「110年裁罰率提升最佳獎」。

侯友宜表示，感謝各界人士、民間團體與新北市一起共同努力，提升動物福祉，未來新北市會更加精進動物保護工作，讓毛寶貝從出生、成長、照護、醫療、長照到善終，都能獲得完整的照顧，讓動物友善觀念深入新北每一個角落，期待動保處更有力亮。

▲新北全國首創6項動保政策 寵物公園年底將達21座。（圖／新北市動保處提供）

▲飼主確診，愛犬搭寵物計乘車到安置旅館。

▲新北全國首創6項動保政策 寵物公園年底將達21座。（圖／新北市動保處提供）

▲訂定模範飼主公約，供寵物友善店家張貼。

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