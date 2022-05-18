柯文哲3原因分析「雙北案例沒上升」：明天可能也差不多

▲柯文哲表示，雙北確診人數沒有持續上升，可能有3種原因。（圖／北市府提供）



記者柯振中／綜合報導

全台18日新增8萬5,310例確診案例，其中雙北各佔1萬2,069例、2萬7,230例，相加約3.9萬例。對此，台北市長柯文哲表示，原先預期雙北案例會持續上升，但目前看起來沒有，推測是有3種原因，如PCR量能已限制住、快篩陽性默默在家隔離等。

全台18日新增8萬5,310例確診個案，台北新增1萬2,069例，對於這項數據，柯文哲表示，本來預計雙北的案例會持續上升，但將數據加在一起，可以發現「這段時間都蠻平的」。

柯文哲說，之所以會如此，是因為3種原因，第一是PCR量能被限制住，第二則是許多市民發現快篩陽性後，因為沒有要請防疫險、防疫假，因此沒有再去做PCR，而是自己在家默默隔離，他身邊就有不少人是這種狀況。

至於第三點，則是看每天的捷運運量，從運量可以看見台北市的人流狀況，這個禮拜可見明顯下降，相信整個雙北的人流也是因此下降。柯文哲解釋，因為這三種原因，所以造成雙北每天的確診個案起伏平平，但實際感染人數可能還是有增加一點。

▼柯文哲說，雙北每天確診個案平平，但實際感染人數可能還是有增加。（圖／北市府提供）



而16日、17日新增的案例較低，柯文哲認為，因為民眾假日看病意願較低，實驗室的工作量也下降，這兩天反映的是週末採檢量，雙北18日新增3.9萬起案例，可能是衛生單位將週末沒做完的工作清一清，再持續觀察就會知道，20日可能也是3.9萬例左右，繼續持平。

柯文哲說明，由於不確定感染人數究竟有多少，所以還是有準備最後一道防線，本來醫院有20％的病房轉成防疫專責病房，中央後續下令要增加至30％，目前還在動員當中。柯文哲指出，截至17日晚間6點，台北市的防疫專責病房已擴增到2,508床，目前還有859張空床。

▲侯友宜指出，18日新增2萬7,230例個案，17日相比多出蠻多，也是這幾天來的最高峰。（圖／翻攝臉書／侯友宜）



對於新北的疫情，新北市長侯友宜表示，18日新增2萬7,230例「比昨天高出蠻多的」，最近這幾天處於高峰期，都在2萬多上下徘徊，今天則是再向上攀升。

侯友宜說，這些確診數字當中，有些是「快篩陽視同確診」個案慢慢累積了一定數量，因此高峰還會向上走，還要面對更嚴峻的疫情。

侯友宜指出，隨著確診人數增加，居家隔離人數也會上升，18日人數已破歷史新高，超過5萬人。至於居家照護的執行人數、累計康復解隔人數，大約都為11萬多人，侯友宜說，2者數據已經差不多，新北目前已經分批照顧過近23萬的居家照護者，是全國最高，意味著居家照護是有效抒解醫療量能的方式。

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