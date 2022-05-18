「果然沒看錯！」張善政半路殺出選桃園　她：老狗玩不出新把戲

▲國民黨徵召前行政院長張善政出戰桃園市長。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱晟軒／綜合報導

國民黨今日（18）徵召前行政院長張善政出戰桃園市長，消息曝光後，引發各界熱議。對此，資深媒體人黃光芹重砲直批，「果然，我看得沒錯！老狗玩不出新把戲，騙子也不會只騙人一次」。

「永遠不要相信政客的謊言！」黃光芹今天在臉書發文表示，張善政沒變，老是擺出一副清高的模樣，卻滿嘴謊言。4月27日他接受媒體的訪問，回答是否參選高雄市長一事時，再次搬出專心在花蓮種菜的說法，而加以拒絕，當時他完整的說法是：「謝謝大家幫我找新工作，不過，我現在樂於回花蓮種田，過自己的生活，並沒有從政的打算，也不碰政治。」

黃光芹認為，按照時間推算，當時他早已打算接受國民黨對他招手，去選桃園市長，既騙了媒體、也騙了社會大眾，更把魯明哲們騙得團團轉。

黃光芹表示，就好像他過去說要獨立參選總統，不會搭檔副手，還大力抨擊中途落跑的政客，最後卻跑去當韓的副手搭檔一樣；又或是拿郭台銘的錢，說要幫他成立智庫，最後卻跑去幫韓國瑜成立智庫，錢入了他的基金會，還兜不攏一樣。當時我看他搬出一用再用的老台詞，哼的一聲感覺不齒，相信這又是他的謊言，以後如果碰上什麼好康，他絕對又會違反誠信，擺出一副捨我其誰的姿態。

「果然，我看得沒錯！老狗玩不出新把戲，騙子也不會只騙人一次」黃光芹痛批，始終以無黨籍自居的「花蓮老農」在鏡頭前立誓，沒有從政的打算、也不碰政治，證明政治不過是「低級」的騙術，而張善政一向樂此不疲！