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故障車「只進不退」卡燈桿　南投警合力推車助脫困

▲南投民眾車輛故障卡進燈桿，南投分局警員及時協助推離排除障礙。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投民眾車輛故障卡進燈桿，南投分局警員及時協助推離排除障礙。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

李姓男子13日當天開車出門行經南投市區時，車輛突然發生故障，導致離合器無法打入倒車檔、只能前進不能後退，一番手忙腳亂後，車輛還卡進中山街旁的路燈燈桿、動彈不得，只能先將車輛熄火，下車徒步回家找尋拖吊車及修配廠資訊。

路過民眾發現該車「刁車」後報案，南投分局南投派出所警員曾柏瑋、廖晉毅獲報後立即趕往處置，到場後發現該車車頭緊貼燈桿停放，車內卻沒有人，所幸發現李男在前擋風玻璃內留下的名片，馬上撥打電話通知他到場；李男表示該車經常發生故障，員警為避免影響交通，立即呼叫支援、協助疏導往來車輛，並以人力推引方式將車輛向後推動，讓車輛有足夠空間向前行駛，儘速至汽車修配廠修理，順利排除障礙，李男對員警熱心協助表示由衷感謝。

▲草屯民眾車輛路中拋錨，豐城派出所警員協助推往百公尺外的派出所前等候修理。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲草屯民眾車輛路中拋錨，豐城派出所警員協助推往百公尺外的派出所前等候修理。（圖／記者高堂堯翻攝）

草屯分局豐城派出所副所長許勝泰、警員李宸羽，則於日前執行巡邏勤務時，在草屯鎮中正路與玉屏巷口發現一部自小客車拋錨在路中央，立即上前協助將自小客車推至路旁，並現場執行交通疏導。

該車鄭姓駕駛表示，當天行駛於中正路，不知何故車輛突然熄火拋錨，無法再啟動，因該處距離豐城所約100公尺，許、李等2員基於安全考量，便決定繼續揮汗將車輛推至豐城所前，等候修理廠人員到場，讓鄭姓駕駛感動不已。

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