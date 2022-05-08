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逛完好市多「鬆開推車」！她等計程車一半遭撞倒　怒告過失傷害

▲▼好市多推車,好市多。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲許多人逛賣場會推推車，但台北有名女子在賣場門口鬆開推車，害路邊等計程車的婦人遭撞倒。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者柯振中／綜合報導

世界各地有許多大賣場，提供的手推車相當方便。不過，台北市內湖區的美式賣場日前發生一起糾紛，有名女子因為鬆開手推車的握把，導致推車將前方的婦人撞倒，因此挨告過失傷害，事件引起許多討論。

根據《東森新聞》報導，這名女子日前到美式賣場逛街，人已經到了外面，當時要拉自備的菜籃車，將握著推車的手給鬆開，加上現場有點坡度，導致推車不斷滑動，最終撞上在人行道等待計程車的婦人。

▲▼好市多推車,好市多。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲有位女子逛完賣場，在門口鬆開推車，結果害人行道等待計程車的婦人遭撞倒。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

婦人遭撞以後瞬間倒地，痛得站不起來，女子也瞬間上前關心，不過還是挨告過失傷害。對於這種狀況，有些民眾認為，確實很常發生，只要稍有不留神，就可能被撞上，不過通常都是撞到腳後跟居多，會感到非常痛。

不過，也有人認為，突然放手害推車撞到人，根本就是蓄意傷害，「那是故意的吧？」不過女子最後與婦人達成和解，不必再對簿公堂。

事實上，該間賣場門口有點坡度，許多民眾購物完，會直接將推車放在門口，賣場人員也見怪不怪，大約每30分鐘會出來回收一次，但隨意放置推車的行為十分危險，若一不小心，就可能害人受傷。

 

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