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好市多驚現「傲嬌巨嬰」！暖男帶她購物網鼻酸：年紀輕輕，可憐哪

▲有網友逛好市多時，發現奇葩巨嬰。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲有網友逛好市多時，發現奇葩巨嬰。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版，下同）

網搜小組／閔文昱報導

奧客出沒大賣場的事件層出不窮，好市多近期又出現一對奇葩顧客。有網友近日日到好市多閒逛時，驚見賣場有一名女子坐在推車內讓男友推著購物，讓他不禁看傻，直呼「巨嬰來了」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」PO出一張照片，從畫面中可以看見，本該是拿來放置食物、商品的推車內，出現一名女子以蹲坐的方式乘坐，手中還拿著手機疑似在拍攝後方默默推著手推車的男友，完全不受他人眼光影響，沉浸在2人甜蜜的世界中。

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▲有網友逛好市多時，發現奇葩巨嬰。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

網友看見照片後紛紛留言表示，「真希望她有在社團裡，看看自己有多丟臉」、「可憐哪…年紀輕輕就要人家推」、「好可憐哦，長那麼大了還不會走路，還要爸爸推」、「誰家女兒真丟臉」、「妳遲早都要坐輪椅的，何不現在就適應」、「我記得好市多服務台那邊有輪椅可以使用」、「…到底是以為這樣多浪漫？」、「半身癱瘓都不離不棄，看的我都濕了眼眶」。

另外，也有網友認為，應要求2人賠償，「真的很希望Costco制訂規則張貼公告，除了嬰幼孩和殘疾人士之外，只要人進拖車，一律視毀損求償」、「破壞公物」、「我是業者我就要他把推車給我買回家」、「真的有問題，還很嚴重！這樣是破壞公共物品」、「車壞了算誰的」、「終於知道為什麼推車會變形」。

▲有網友逛好市多時，發現奇葩巨嬰。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

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