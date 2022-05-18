快訊／雲林環球科技大學今公告　實施遠距教學至學期末

▲環球科技大學公告因應疫情，日間部5/23起，進修部5/19起，課程全部調整為實施遠距教學至學期末6/26止。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

位雲林縣斗六市私立環球科技大學今（18）日於學校官方網站正式公告，因應疫情發展，遵照中央疫情指揮中心與教育部疫情最新公告，為避免學生曝露於疫情風險中，避免學生來回移動，日間部5/23起，進修部5/19起，課程全部調整為實施遠距教學至學期末6/26止，含遠距教學總授課週數仍需符合18週規範。

環球科技大學公告：

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一、因應疫情發展，遵照中央疫情指揮中心與教育部疫情最新公告，為避免學生曝露於疫情風險中，避免學生來回移動。

二、日間部自111年5月23日起，進修部自111年5月19日起，到學期末(6/26)止，全部課程改採遠距教學。總授課週數(含遠距教學)仍需符合18週規範。

三、期末考試以線上考試為原則，若有實體測驗需求，授權老師採減量、分時、分流原則入校實施。如有受隔離學生無法參與考試，請授課老師予以補考。

四、請授課教師將課程實施方式及期末考評量方式讓修課學生充分了解。因應疫情調整為遠距教學的評量方式，教師得採彈性多元方式處理。

五、請同學注意本校遠距教學相關公告。遠距教學資源網址如下：

https://web.twu.edu.tw/~trc/index.php?fillID=38。

課程視訊代碼查詢詳見各部教學單位網址。

日間部：https://web.twu.edu.tw/~trc/index.php?fillID=38&fillID2=50

進修部：https://web.twu.edu.tw/~nightschool/index.php?fillID=8&fillID2=17

六、若因教學需要或課程性質無法採取遠距教學，授權由授課教師與上課學生溝通後提出實體上課需求，由授課教師填寫「因教學需要實體授課申請表」，進行線上填寫報備，期間可至學期末或自行填寫實施期間。表單網址：

https://forms.gle/AiGLd6vNQDrDGnM76

七、考量留校同學有遠距課程上課空間或設備的需求，本校各系仍提供同學可在原上課教室學習。或至學校開放電腦教室進行遠距上課。

八、請授課老師務必留存相關教學紀錄，以供教務單位日後查核。

九、本校校外實習課程正常實施，配合實習單位防疫政策及實習合約書規範完成實習；實習學生若因實習合作單位防疫政策中止實習，請各系配合《110學年度因應新冠肺炎疫情校外實習替代教學方案》辦理。

十、本校專任教師於遠距教學期間，上班差勤及到校授課等規範，請依照人事室公告、相關防疫措施及請假規定辦理。

十一、學校將依疫情發展趨勢、中央疫情指揮中心指引與教育部公告，即時滾動修正各項課程應變措施，請老師與同學注意本校教務單位公告。

十二、本校課程調整實施問題，請洽教務處課程發展組彭英欽組長（分機2220）；遠距教學實務問題，請洽教學發展中心鄭小姐（分機2242）。



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