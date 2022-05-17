桃市+10184！國高中遠距教學到暑假？　鄭文燦：5／21前決定

▲桃園市長鄭文燦今天表示，針對國中會考後是否讓國高中學生採線上教學至暑假問題，會依據教育部指引與參考各縣市作法，5/21前決定。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃市今天新增本土確診個案二度破萬，新增10184例，針對媒體關心本周末國中會考後是讓國高中生以線上教學至暑假？市長鄭文燦表示，會依據教育部指引與參考各縣市作法，同時會諮詢各學校，會在5月21日前決定。

桃園市長鄭文燦今天下午主持市府防疫記者會時指出，桃市今天新增10184例確診個案，與昨天相比確實上升相當多。呼籲市民目前疫苗已打到第三劑，符合規定第四劑者儘快去打，以提高疫苗覆蓋率，保護自己也保護家人。

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此外，媒體關心目前有幾個縣市在討論，5月23日後國高中的居家線上教學，或是到學校實體上課，都有不同討論，桃市針對國高中暑假的劃是什麼？

鄭文燦認為，本週六日，也就是5月21、22日是國中教育會考，目前國三都已停課且改採遠距教學，補習班國三的部分也停課，5月23後各縣市目前有些不同規劃，教育部也針對5月23後如何確保防疫安全，確保學生的受教權有初步討論，市府會根據教育部的防疫指引，再參考各縣市作法，諮詢學校意見後再做決定，會在5月21日前做出決定。

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